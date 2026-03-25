Le Havre : une cheminée s’effondre dans un hôtel, cinq personnes évacuées

Au total, 18 sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en appui, sauvetage et recherche, ont été mobilisés sur place. Leur mission : sécuriser les lieux et évaluer les dégâts.



Les premières constatations font état d’une dégradation de la structure du bâtiment. Les occupants ont été pris en charge et sont actuellement en cours de relogement.



Rappelons que la Seine-Maritime était aujourd’hui en vigilance jaune « vent et orages ». Pour cette raison, le préfet avait interdit la circulation des piétons et des deux-roues sur les ponts de Normandie, de Tancarville et le viaduc du Grand-Canal.



