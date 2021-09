Le Havre : les sapeurs-pompiers mobilisés ce mardi soir pour deux feux d’appartements

Les sapeurs-pompiers ont procédé ensuite au dégarnissage et à la ventilation de la cage d'escalier et de l'appartement sinistré.



Il n’y a pas eu de blessé. Un couple et deux enfants avaient évacué l'appartement en feu avant l'arrivée des secours.



Les locataires évacués par précaution on ou réintégrer l’immeuble à l’issue de l’intervention qui a mobilisé 19 sapeurs-pompiers avec 5 engins.