Le Havre : l'incendie de l'appentis se propage à la toiture de la maison

Un incendie a endommagé un appentis et la toiture d'une maison, rue Coquelin-Aîné, dans le quartier Sainte-Cécile au Havre (Seine-Maritime).



Le feu s'est déclaré ce lundi 6 juillet vers 15h45, heure à laquelle le centre de traitement des appels des sapeurs-pompiers a été alerté. Un appentis de 10 m2 environ s'est enflammé pour une raison ignorée et les flammes se sont propagées à la toiture de l'habitation accolée. Le sinistre a été éteint au moyen d'une lance.



Le sinistre ne va pas nécessiter de relogement, indique le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis76).