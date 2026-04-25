Le Havre : il vole 500 litres de gazole… puis découvre que son propre véhicule a disparu

SEINE-MARITIME

Après avoir siphonné 500 litres de gazole sur le parking d’une entreprise du Havre, un homme est revenu sur les lieux pour poursuivre son vol… avant de découvrir que son propre véhicule avait disparu. Il a écopé de cinq mois de prison aménageable.