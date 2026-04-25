Le Havre : il vole 500 litres de gazole… puis découvre que son propre véhicule a disparu

Le voleur de carburant a siphonné quelque 500 litres de gazole dans les réservoirs de deux poids lourds. Il a été condamné à cinq mois de prison - Illustration © Adobe Stock
C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Un homme a été condamné par le tribunal judiciaire du Havre après un vol de carburant commis dans la nuit du 16 au 17 avril 2026 au préjudice d’une entreprise havraise. L’affaire, instruite par la compagnie de gendarmerie du Havre, a rapidement pris une tournure aussi inattendue qu'insolite.
Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause s’est introduit sur le parking de la société après avoir escaladé le grillage d’enceinte. Sur place, il a siphonné le carburant de deux poids lourds stationnés, emportant environ 500 litres de gazole.
Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause s’est introduit sur le parking de la société après avoir escaladé le grillage d’enceinte. Sur place, il a siphonné le carburant de deux poids lourds stationnés, emportant environ 500 litres de gazole.
Plusieurs allers-retours pour transporter le butin
Les investigations ont permis d’établir que l’auteur utilisait un véhicule utilitaire pour acheminer le carburant volé vers un lieu de stockage, multipliant les trajets entre le site et l’extérieur.
Mais lors de l’un de ses retours, il a découvert que son propre véhicule, laissé à proximité pendant les faits, avait entre-temps disparu, relate la gendarmerie du Havre .
Le lendemain, l’homme s’est présenté de lui-même aux gendarmes, accompagné d’un membre de sa famille, reconnaissant les faits.
Mais lors de l’un de ses retours, il a découvert que son propre véhicule, laissé à proximité pendant les faits, avait entre-temps disparu, relate la gendarmerie du Havre .
Le lendemain, l’homme s’est présenté de lui-même aux gendarmes, accompagné d’un membre de sa famille, reconnaissant les faits.
Cinq mois de prison aménageable
La société victime a déposé plainte. Rapidement interpellé puis placé en garde à vue, le suspect a ensuite été présenté devant le Tribunal judiciaire du Havre dans le cadre d’une comparution immédiate.
Il a été condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement aménageable, probablement sous bracelet électronique.
Il a été condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement aménageable, probablement sous bracelet électronique.