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Le Havre : fausse alerte aux abords du bassin Vauban, aucune victime retrouvée

SEINE-MARITIME


Samedi 11 Avril 2026 - 08:07

Sapeurs-pompiers, plongeurs et policiers ont été déployés très tôt ce samedi matin au Havre après qu'un appel au 18 a signalé la présence d'un homme en difficulté avenue Vauban, au Havre. Les recherches sont restées vaines.




Un appel au 18 a signalé aux sapeurs-pompiers la présence d'un homme en difficulté avenue Vauban. Les recherches sont restées vaines - Illustration
Un appel au 18 a signalé aux sapeurs-pompiers la présence d'un homme en difficulté avenue Vauban. Les recherches sont restées vaines - Illustration
Un important dispositif de recherches a été déployé ce samedi matin au Havre, après un signalement évoquant une personne en difficulté sur la voie publique.

Sur place, avenue Vauban, les secours engagés n’ont toutefois découvert aucune victime à l’endroit indiqué. Des recherches ont immédiatement été lancées dans le secteur, notamment aux abords du bassin Vauban, sans résultat. 

Les opérations ont été étendues à une reconnaissance, avec des plongeurs, dans le bassin Vauban situé à proximité du point de signalement. À l’issue de ces vérifications, aucune victime n’a été retrouvée.

Neuf sapeurs-pompiers, avec quatre engins, ont été mobilisés, en lien avec les forces de l’ordre, la capitainerie et la brigade fluviale.

 




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