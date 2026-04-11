Le Havre : fausse alerte aux abords du bassin Vauban, aucune victime retrouvée

Un important dispositif de recherches a été déployé ce samedi matin au Havre, après un signalement évoquant une personne en difficulté sur la voie publique.



Sur place, avenue Vauban, les secours engagés n’ont toutefois découvert aucune victime à l’endroit indiqué. Des recherches ont immédiatement été lancées dans le secteur, notamment aux abords du bassin Vauban, sans résultat.



Les opérations ont été étendues à une reconnaissance, avec des plongeurs, dans le bassin Vauban situé à proximité du point de signalement. À l’issue de ces vérifications, aucune victime n’a été retrouvée.



Neuf sapeurs-pompiers, avec quatre engins, ont été mobilisés, en lien avec les forces de l’ordre, la capitainerie et la brigade fluviale.



