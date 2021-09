Le Havre : deux cambrioleurs surpris par les policiers à l’intérieur d’une pharmacie

En inspectant les locaux ils ont remarqué la présence à l’intérieur de deux individus près des caisses. L’un d’eux a été interpellé sans difficulté. Le second, armé d’un scalpel, a tenté de prendre la fuite en forçant le passage, mais il n’est pas allé bien loin : il a été interpellé à son tour.



Les deux suspects, dépourvus de papiers d’identité, ont déclaré être nés en 2008 et 2009 au Maroc et être sans domicile fixe. Ils ont été placés en garde à vue pour vol avec effraction. L’un d’eux a été retrouvé avec une somme d’un peu moins de 100€ dérobé dans la caisse de la pharmacie.