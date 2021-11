La voiture fait des tonneaux : un blessé léger à Fontaine-la-Mallet, en Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus cet après-midi aux alentours de 15h30 sur la D6382 au niveau de la rocade de Fontaine-la -Mallet pour un accident de la circulation mettant en cause un voiture seule ayant fait des tonneaux.



La victime, seule à bord, a été prise en charge et transportée en urgence relative vers le centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers. Six sapeurs-pompiers et deux engins ont été engagés sur cette intervention qui s'est terminée à 16h35.