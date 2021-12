La police du Havre découvre 27 mortiers d’artifice dans la voiture d’un jeune homme

L’automobiliste est interpellé et conduit au commissariat pour s’entendre rappeler que l’acquisition et le transport des mortiers d’artifice sont interdits par arrêté préfectoral pour la durée des fêtes de fin d’année, saufs pour les professionnels.



Lors de son audition, le jeune homme a indiqué qu’il avait prévu d’utiliser ces fusées et pétards le soir même et au nouvel An.



Ces engins, trop souvent utilisés contre les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers, ont été confisqués.