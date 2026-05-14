La louve capturée en Seine-Maritime relâchée dans l’arc alpin

Le relâcher doit intervenir dans une zone de l’arc alpin choisie selon plusieurs critères. La préfecture indique notamment avoir retenu un secteur permettant « l’éloignement des zones habitées et des infrastructures de transport », mais aussi la « réduction des interactions avec les activités humaines », avec la présence « d’un habitat favorable à l’espèce concernée » et la « prise en compte des enjeux agricoles locaux ».



Avant d’être remise en liberté, la louve sera équipée « d’un collier GPS amovible ». Selon le communiqué, ce dispositif doit permettre de « suivre ses déplacements, de vérifier sa bonne adaptation au milieu naturel et, si nécessaire, d’intervenir rapidement en cas de difficulté ».



La préfecture souligne enfin que ce suivi contribuera « à améliorer les connaissances scientifiques sur les comportements de dispersion du loup et les enjeux liés à la présence de l’espèce sur le territoire ».