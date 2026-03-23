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Plaisir : un automobiliste interpellé après un refus d’obtempérer, un policier légèrement blessé

YVELINES


Publié le Lundi 23 Mars 2026 à 11:48

À Plaisir, un homme de 51 ans a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi après avoir refusé un contrôle de police puis pris la fuite en voiture. Lors de sa manœuvre, il a légèrement blessé un fonctionnaire de la BAC.



L'automobiliste a été plac é en garde à viue pour réfus d'obtempérer et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique - Illustration
L'automobiliste a été plac é en garde à viue pour réfus d'obtempérer et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique - Illustration
Ce dimanche 22 mars vers 23 heures, rue d’Allemagne à Plaisir, des policiers de la brigade anticriminalité ont voulu contrôler un individu qui fumait une cigarette artisanale dans un véhicule stationné. Au moment de l’intervention, le conducteur a redémarré et a percuté à faible allure l’un des fonctionnaires, touché à la jambe, avant de prendre la fuite.

Pris en charge par les autres policiers de l’équipage, l’automobiliste a refusé de s’arrêter malgré les avertisseurs sonores et lumineux. Il a finalement été interpellé sans difficulté une dizaine de minutes plus tard, sur la commune de Louveciennes.

Plainte pour violences volontaires

Le fonctionnaire blessé souffre de dermabrasions à la jambe. Il n’a pas interrompu son service et devait consulter dans la journée. Il a déposé plainte pour violences volontaires avec arme par destination (sa voiture) sur personne dépositaire de l’autorité publique.

L’auteur présumé est un homme de 51 ans, domicilié à Saint-Germain-en-Laye et connu des services de police et de la justice. Il a été placé en garde à vue pour, notamment, refus d'obtempérer.




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