Plaisir : un automobiliste interpellé après un refus d’obtempérer, un policier légèrement blessé

Ce dimanche 22 mars vers 23 heures, rue d’Allemagne à Plaisir, des policiers de la brigade anticriminalité ont voulu contrôler un individu qui fumait une cigarette artisanale dans un véhicule stationné. Au moment de l’intervention, le conducteur a redémarré et a percuté à faible allure l’un des fonctionnaires, touché à la jambe, avant de prendre la fuite.



Pris en charge par les autres policiers de l’équipage, l’automobiliste a refusé de s’arrêter malgré les avertisseurs sonores et lumineux. Il a finalement été interpellé sans difficulté une dizaine de minutes plus tard, sur la commune de Louveciennes.