Yvelines. Disparition inquiétante : un jeune homme de 21 ans recherché, appel à témoins

Le jeune homme a été aperçu pour la dernière fois le 30 mars aux alentours de 2 heures du matin, sur la commune de Bougival. Depuis, aucune trace de lui, ce qui a conduit les services de police à diffuser un avis de recherche.



Yassub M’Hadjou est âgé de 21 ans. Il mesure entre 1,78 m et 1,82 m, a les cheveux mi-longs tressés et les yeux marron. Le jour de sa disparition, il portait un qamis marron ainsi qu’un jean clair.