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Yvelines. Disparition inquiétante : un jeune homme de 21 ans recherché, appel à témoins


Publié le Mardi 7 Avril 2026 à 15:39



Le jeune homme a quitté le domicile de son frère dans la nuit du 30 mars - Photo. dIPN78
Le jeune homme a quitté le domicile de son frère dans la nuit du 30 mars - Photo. dIPN78
Un appel à témoins a été lancé par la police nationale dans les Yvelines après la disparition jugée inquiétante d’un jeune homme de 21 ans. Les autorités craignent pour sa sécurité.

Selon les éléments communiqués, Yassub M’Hadjou a quitté le domicile de son frère dans la nuit du 30 mars 2026, sans donner d’explications à ses proches. Il n’a plus été revu depuis.

Dernière localisation à Bougival

Le jeune homme a été aperçu pour la dernière fois le 30 mars aux alentours de 2 heures du matin, sur la commune de Bougival. Depuis, aucune trace de lui, ce qui a conduit les services de police à diffuser un avis de recherche.

Yassub M’Hadjou est âgé de 21 ans. Il mesure entre 1,78 m et 1,82 m, a les cheveux mi-longs tressés et les yeux marron. Le jour de sa disparition, il portait un qamis marron ainsi qu’un jean clair.

Un risque pour sa sécurité

Les enquêteurs indiquent qu’il est « susceptible de se mettre en danger », ce qui renforce le caractère préoccupant de cette disparition.

Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter le commissariat de Versailles au 01 39 24 70 80 (heures ouvrables) ou au 01 39 24 71 13 (24h/24, 7j/7).



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