Faux policier à Andrésy : contrôle improvisé, garde à vue bien réelle

Un homme de 34 ans a été interpellé dimanche soir à Andrésy, après s’être improvisé fonctionnaire de police… sans en avoir ni les compétences ni les attributs. Prétextant un contrôle d'identité, l’individu se faisait passer pour un policier auprès de riverains de la résidence du domaine de Sisley.



Alertées via le 17, les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin à cette initiative pour le moins audacieuse. L’intéressé, qui ne portait ni uniforme ni carte professionnelle — deux détails qui ont visiblement échappé à son “déguisement” — procédait pourtant à des contrôles en bonne et due forme.