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Faux policier à Andrésy : contrôle improvisé, garde à vue bien réelle

YVELINES


Publié le Lundi 6 Avril 2026 à 11:14

Un homme de 34 ans a été interpellé à Andrésy après s’être fait passer pour un policier chargé d'un contrôle d'identité, sans uniforme ni carte professionnelle. Une improvisation qui s’est rapidement terminée en garde à vue.



Le faux policier va devoir rendre des comptes - Illustration DGPN
Le faux policier va devoir rendre des comptes - Illustration DGPN
Un homme de 34 ans a été interpellé dimanche soir à Andrésy, après s’être improvisé fonctionnaire de police… sans en avoir ni les compétences ni les attributs. Prétextant un contrôle d'identité, l’individu se faisait passer pour un policier auprès de riverains de la résidence du domaine de Sisley.

Alertées via le 17, les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin à cette initiative pour le moins audacieuse. L’intéressé, qui ne portait ni uniforme ni carte professionnelle — deux détails qui ont visiblement échappé à son “déguisement” — procédait pourtant à des contrôles en bonne et due forme.

Des suites judiciaires bien réelles

Rapidement identifié comme un imposteur, l’homme a été interpellé sur le liieu des faits avant d’être placé en garde à vue au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine pour usage de fausse qualité. Une qualification pénale qui, elle, ne laisse aucune place à l’improvisation.

Une chose est sûre : si le contrôle était fictif, les suites judiciaires, elles, seront bien réelles.


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