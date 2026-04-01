Faux policier à Andrésy : contrôle improvisé, garde à vue bien réelle

Un homme de 34 ans a été interpellé dimanche soir à Andrésy, après s’être improvisé fonctionnaire de police… sans en avoir ni les compétences ni les attributs. Prétextant un contrôle d'identité, l’individu se faisait passer pour un policier auprès de riverains de la résidence du domaine de Sisley.
Alertées via le 17, les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin à cette initiative pour le moins audacieuse. L’intéressé, qui ne portait ni uniforme ni carte professionnelle — deux détails qui ont visiblement échappé à son “déguisement” — procédait pourtant à des contrôles en bonne et due forme.
Alertées via le 17, les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin à cette initiative pour le moins audacieuse. L’intéressé, qui ne portait ni uniforme ni carte professionnelle — deux détails qui ont visiblement échappé à son “déguisement” — procédait pourtant à des contrôles en bonne et due forme.
Des suites judiciaires bien réelles
Rapidement identifié comme un imposteur, l’homme a été interpellé sur le liieu des faits avant d’être placé en garde à vue au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine pour usage de fausse qualité. Une qualification pénale qui, elle, ne laisse aucune place à l’improvisation.
Une chose est sûre : si le contrôle était fictif, les suites judiciaires, elles, seront bien réelles.
Une chose est sûre : si le contrôle était fictif, les suites judiciaires, elles, seront bien réelles.