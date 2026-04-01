Mantes-la-Ville : sous la menace d'un couteau, une femme contrainte de retirer de l’argent

La femme a été menacée par un inconnu armé d'un couteau alors qu'elle se trouvait à un distributeur de billets route de Houdan - Illustration Google Maps
Les faits se sont produits peu avant 8 heures, à Mantes-la-Ville. Une femme s’apprêtait à retirer de l’argent à un distributeur de la Banque postale, située route de Houdan à l'angle de la rue du Parc, lorsqu’un individu s’est approché d’elle. Celui-ci lui a affirmé être armé et lui a ordonné de retirer de l’argent.
Sous la contrainte, la quinquagénaire s’exécute avant que l’homme ne prenne la fuite. Elle alerte aussitôt les forces de l’ordre, fournissant une description précise de son agresseur.
Sous la contrainte, la quinquagénaire s’exécute avant que l’homme ne prenne la fuite. Elle alerte aussitôt les forces de l’ordre, fournissant une description précise de son agresseur.
Interpellé avec un couteau
Rapidement localisé grâce aux informations diffusées sur les ondes radio, le suspect est intercepté par les policiers. Lors de la palpation de sécurité, un couteau est découvert sur lui.
Âgé de 34 ans, l’homme a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits.
Âgé de 34 ans, l’homme a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits.