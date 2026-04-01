Mantes-la-Ville : sous la menace d'un couteau, une femme contrainte de retirer de l’argent

Les faits se sont produits peu avant 8 heures, à Mantes-la-Ville. Une femme s’apprêtait à retirer de l’argent à un distributeur de la Banque postale, située route de Houdan à l'angle de la rue du Parc, lorsqu’un individu s’est approché d’elle. Celui-ci lui a affirmé être armé et lui a ordonné de retirer de l’argent.



Sous la contrainte, la quinquagénaire s’exécute avant que l’homme ne prenne la fuite. Elle alerte aussitôt les forces de l’ordre, fournissant une description précise de son agresseur.