Conflans-Sainte-Honorine : une femme poursuit le voleur de son sac à main

YVELINES

Publié le Samedi 11 Avril 2026 à 10:38

Un adolescent de 17 ans a été interpellé vendredi après-midi à Conflans-Sainte-Honorine, après le vol d’un sac à main dans le parc du Prieuré. La victime, qui a poursuivi son agresseur, a permis à la police d'intervenir rapîdement.



Une femme a été victime d’un vol à l’arraché, vendredi en fin d’après-midi, dans le parc du Prieuré à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).



Selon les déclarations recueiillies par la police, l’auteur, un adolescent de 17 ans, s’est emparé du sac à main de la victime avant de prendre la fuite. Cette dernière n’a pas hésité à se lancer à sa poursuite.

Un signalement déterminant Face à la réaction de la victime, le suspect s'est finalement débarrassé du sac en le jetant au sol. La femme a pu récupérer son bien avant de prévenir immédiatement les forces de l’ordre, en fournissant un signalement précis de l'agresseur.



Munis de cette description, les policiers ont effectué des recherches dans le secteur et ont pu ainsi localiser rapidement puis interpeller le voleur présumé peu de temps après les faits.



Le jeune homme a été placé en garde à vue.





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