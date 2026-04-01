Conflans-Sainte-Honorine : une femme poursuit le voleur de son sac à main

Le signalement précis fourni par la victime a permis aux policiers de retrouver l'agresseur - Illustration DGPN
Une femme a été victime d’un vol à l’arraché, vendredi en fin d’après-midi, dans le parc du Prieuré à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).
Selon les déclarations recueiillies par la police, l’auteur, un adolescent de 17 ans, s’est emparé du sac à main de la victime avant de prendre la fuite. Cette dernière n’a pas hésité à se lancer à sa poursuite.
Selon les déclarations recueiillies par la police, l’auteur, un adolescent de 17 ans, s’est emparé du sac à main de la victime avant de prendre la fuite. Cette dernière n’a pas hésité à se lancer à sa poursuite.
Un signalement déterminant
Face à la réaction de la victime, le suspect s'est finalement débarrassé du sac en le jetant au sol. La femme a pu récupérer son bien avant de prévenir immédiatement les forces de l’ordre, en fournissant un signalement précis de l'agresseur.
Munis de cette description, les policiers ont effectué des recherches dans le secteur et ont pu ainsi localiser rapidement puis interpeller le voleur présumé peu de temps après les faits.
Le jeune homme a été placé en garde à vue.
Munis de cette description, les policiers ont effectué des recherches dans le secteur et ont pu ainsi localiser rapidement puis interpeller le voleur présumé peu de temps après les faits.
Le jeune homme a été placé en garde à vue.