Croissy-sur-Seine : trois mineurs interpellés en flagrant délit de cambriolage

Les faits se déroulent peu avant midi, ce mardi 24 mars, Grande rue, lorsqu’un signalement fait état d’un vol par effraction en cours. Dépêchées sur place, les forces de l'ordre découvrent trois jeunes individus en train de fracturer une fenêtre à l’aide d’un marteau.



Les suspects sont immédiatement maîtrisés puis interpellés sans incident. Ils sont ensuite conduits au commissariat pour la suite des investigations.