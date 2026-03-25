 .wm-subtitle-hidden{ display:none !important; }
Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Croissy-sur-Seine : trois mineurs interpellés en flagrant délit de cambriolage

YVELINES


Publié le Mercredi 25 Mars 2026 à 09:51

Trois adolescents ont été surpris en train de forcer l’entrée d’un pavillon, mardi à la mi-journée, à Croissy-sur-Seine (Yvelines). Ils ont été placés en garde à vue.



Illustration
Illustration
Les faits se déroulent peu avant midi, ce mardi 24 mars, Grande rue, lorsqu’un signalement fait état d’un vol par effraction en cours. Dépêchées sur place, les forces de l'ordre découvrent trois jeunes individus en train de fracturer une fenêtre à l’aide d’un marteau.

Les suspects sont immédiatement maîtrisés puis interpellés sans incident. Ils sont ensuite conduits au commissariat  pour la suite des investigations.

Trois mineurs

Les trois mis en cause sont âgés de 16 et 17 ans. Les circonstances précises et les motivations de cette tentative de cambriolage restent à déterminer.

L’enquête se poursuit.



EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
index.php?action=html

Rétro Mantes : le salon vintage revient en avril au parc des expositions

18/04/2026

Croissy-sur-Seine : trois mineurs interpellés en flagrant délit de cambriolage

25/03/2026

Plaisir : un automobiliste interpellé après un refus d’obtempérer, un policier légèrement blessé

23/03/2026

Achères : un homme interpellé pour exhibition sexuelle en pleine rue

22/03/2026

Magnanville : quatre mineurs interpellés en train de taguer un établissement scolaire

18/03/2026

Refus d’obtempérer à Mantes-la-Ville : un scooter sans plaque intercepté à l'issue d'une course-poursuite

16/03/2026

Trappes : condamné à 2 ans de prison ferme pour harcèlement et menaces sur son ex-compagne

13/03/2026

Yvelines : un homme attaqué chez lui en pleine nuit par quatre adolescents à Porcheville

10/03/2026

Yvelines : surpris dans un véhicule volé, il s'enfuit et se jette dans la Bièvre à Jouy-en-Josas

09/03/2026

Yvelines. Refus d’obtempérer à Gargenville : un automobiliste percute deux véhicules

09/03/2026

Yvelines : un conducteur de 18 ans interpellé après un refus d’obtempérer à Trappes

09/03/2026

Croissy-sur-Seine : deux adolescents interpellés après une tentative de cambriolage

07/03/2026

Yvelines. Chanteloup-les-Vignes : deux interpellations après un rodéo urbain, un policier bousculé

04/03/2026

Yvelines : condamnés après l’enlèvement d’un adolescent à Juziers pour une histoire de moto

04/03/2026

Yvelines : trois interpellations après le parachutage d'un colis vers l’EPM de Porcheville

01/03/2026
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les articles les + lus

Plaisir : un automobiliste interpellé après un refus d’obtempérer, un policier légèrement blessé

23/03/2026

Achères : un homme interpellé pour exhibition sexuelle en pleine rue

22/03/2026

Croissy-sur-Seine : trois mineurs interpellés en flagrant délit de cambriolage

25/03/2026
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags