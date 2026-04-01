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Deux contrôleurs de bus agressés lors d’un contrôle à Saint-Germain-en-Laye

YVELINES


Publié le Jeudi 9 Avril 2026 à 18:30

Deux contrôleurs de la RATP ont été agressés lors d’un contrôle à bord d’un bus à Saint-Germain-en-Laye. Un homme de 45 ans a été interpellé.



Les violences se sont produites lors du contrôle dans le bus - Illustration Pixabay
Les violences se sont produites lors du contrôle dans le bus - Illustration Pixabay
Un homme de 45 ans a été interpellé après l’agression de deux contrôleurs RATP, mercredi en fin de matinée, sur le boulevard de la Paix.

Les faits se sont produits juste avant midi à Saint-Germain-en-Laye. Lors d’un contrôle à bord d’un bus, deux agents de la RATP ont été pris à partie par un individu. Selon les premiers éléments de l'enquête, la situation a rapidement dégénéré.

L’un des contrôleurs, une femme de 28 ans, a été violemment poussée au sol. Son collègue, âgé de 43 ans, a quant à lui reçu un coup de poing.

Un suspect interpellé

Les deux victimes ont annoncé leur intention de déposer plainte pour violences volontaires sur « personne chargée d'une mission de service public ». L’auteur présumé, un homme de 45 ans, a été interpellé par les forces de l’ordre.

Les circonstances précises de cette agression restent à déterminer.



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