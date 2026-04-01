Deux contrôleurs de bus agressés lors d’un contrôle à Saint-Germain-en-Laye

Un homme de 45 ans a été interpellé après l’agression de deux contrôleurs RATP, mercredi en fin de matinée, sur le boulevard de la Paix.



Les faits se sont produits juste avant midi à Saint-Germain-en-Laye. Lors d’un contrôle à bord d’un bus, deux agents de la RATP ont été pris à partie par un individu. Selon les premiers éléments de l'enquête, la situation a rapidement dégénéré.



L’un des contrôleurs, une femme de 28 ans, a été violemment poussée au sol. Son collègue, âgé de 43 ans, a quant à lui reçu un coup de poing.