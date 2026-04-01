Surpris en train d’incendier une tractopelle à Limay, près de Mantes, un jeune homme condamné à un an de prison

Dans la nuit du jeudi 26 mars, vers 0h20, les policiers de la BAC de Mantes-la-Jolie sont tombés sur cinq individus en train de mettre le feu à une tractopelle, rue du Commandant-Bouchet à Limay. À la vue des fonctionnaires, le groupe a immédiatement pris la fuite.
Quatre suspects ont réussi à se réfugier dans plusieurs halls d’immeubles du secteur. Le cinquième, en revanche, a pu être rattrapé puis placé en garde à vue. Selon la police, il aurait tenté, pendant sa fuite, de se débarrasser du bouchon du réservoir de l’engin de chantier. Les agents l’ont également trouvé porteur d’une cagoule, de deux briquets et d’un gant imprégné d’une odeur d’hydrocarbure.
Quatre suspects ont réussi à se réfugier dans plusieurs halls d’immeubles du secteur. Le cinquième, en revanche, a pu être rattrapé puis placé en garde à vue. Selon la police, il aurait tenté, pendant sa fuite, de se débarrasser du bouchon du réservoir de l’engin de chantier. Les agents l’ont également trouvé porteur d’une cagoule, de deux briquets et d’un gant imprégné d’une odeur d’hydrocarbure.
Une version jugée peu crédible
Entendu par les enquêteurs, le jeune homme a nié toute participation. Il a expliqué avoir aperçu « un groupe de jeunes courir » et affirmé avoir simplement ramassé des objets tombés au sol pour les restituer à l’un d’eux. Une version qui n’a manifestement pas convaincu les enquêteurs, puis la justice.
À l’issue de sa garde à vue, ce jeune homme de 20 ans, domicilié à Limay et déjà connu au TAJ, a été déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles. Il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement, dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans.
Le tribunal a également prononcé plusieurs obligations complémentaires, parmi lesquelles l’exécution de 280 heures de travaux d’intérêt général et une interdiction de paraître sur la commune de Limay. La partie ferme de la peine a été accompagnée d’un mandat de dépôt.
À l’issue de sa garde à vue, ce jeune homme de 20 ans, domicilié à Limay et déjà connu au TAJ, a été déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles. Il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement, dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans.
Le tribunal a également prononcé plusieurs obligations complémentaires, parmi lesquelles l’exécution de 280 heures de travaux d’intérêt général et une interdiction de paraître sur la commune de Limay. La partie ferme de la peine a été accompagnée d’un mandat de dépôt.