Versailles : refus d’obtempérer, deux jeunes de 18 ans interpellés après un accident

Un refus d’obtempérer a été signalé ce lundi vers 14h50 à Versailles. Un équipage de police a tenté de contrôler une Volkswagen Golf boulevard de Glatigny, mais le conducteur a refusé de s’arrêter.



La course-poursuite s’est brutalement arrêtée lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur de la place de la Brèche, terminant sa course contre un panneau publicitaire.