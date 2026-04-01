Versailles : refus d’obtempérer, deux jeunes de 18 ans interpellés après un accident

L'automobiliste a refusé de s'arrêter à un contrôle de police - Illustration
Un refus d’obtempérer a été signalé ce lundi vers 14h50 à Versailles. Un équipage de police a tenté de contrôler une Volkswagen Golf boulevard de Glatigny, mais le conducteur a refusé de s’arrêter.
La course-poursuite s’est brutalement arrêtée lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur de la place de la Brèche, terminant sa course contre un panneau publicitaire.
La course-poursuite s’est brutalement arrêtée lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur de la place de la Brèche, terminant sa course contre un panneau publicitaire.
Ils s'enfuient en courant...
Après le choc, les deux occupants ont tenté de prendre la fuite à pied. Ils ont finalement été rattrapés et interpellés par les forces de l’ordre.
Les deux individus, âgés de 18 ans, ont été placés en garde à vue. Aucun blessé n’est à déplorer dans cet incident.
Les deux individus, âgés de 18 ans, ont été placés en garde à vue. Aucun blessé n’est à déplorer dans cet incident.