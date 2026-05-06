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Issou : deux hommes soupçonnés d'un vol par effraction dans un pavillon

YVELINES


Publié le Mercredi 6 Mai 2026 à 17:28

Deux suspects ont été interpellés mardi en fin de matinée à Issou, dans les Yvelines, après un vol par effraction commis dans une habitation. Les individus ont été repérés grâce au système de vidéosurveillance relié à une société de télésurveillance.



Les deux cambrioleurs présumés ont été placés en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie - Illustration
Les deux cambrioleurs présumés ont été placés en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie - Illustration
Vers 11h45, les policiers ont été alertés par un opérateur signalant le déclenchement d’une alarme dans un pavillon situé rue des Hautes-Bovettes. Les images de vidéosurveillance montraient alors deux hommes prenant la fuite après l’effraction.

Quelques minutes plus tard, une patrouille a contrôlé un véhicule occupé par deux individus correspondant au signalement communiqué. Ils ont été interpellés puis conduits au commissariat de Mantes-la-Jolie pour la suite des investigations.

Placés en garde à vue

La victime est un homme âgé de 68 ans. Parmi les suspects, un homme de 46 ans est déjà connu du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Le second, âgé de 26 ans, n’y est pas répertorié.

L’enquête devra notamment déterminer les circonstances exactes du cambriolage et préciser le préjudice subi par la victime.




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