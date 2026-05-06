Issou : deux hommes soupçonnés d'un vol par effraction dans un pavillon

Vers 11h45, les policiers ont été alertés par un opérateur signalant le déclenchement d’une alarme dans un pavillon situé rue des Hautes-Bovettes. Les images de vidéosurveillance montraient alors deux hommes prenant la fuite après l’effraction.



Quelques minutes plus tard, une patrouille a contrôlé un véhicule occupé par deux individus correspondant au signalement communiqué. Ils ont été interpellés puis conduits au commissariat de Mantes-la-Jolie pour la suite des investigations.