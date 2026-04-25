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Cinq suspects surpris en plein cambriolage à Versailles : le plus jeune a 11 ans...

YVELINES


Publié le Samedi 25 Avril 2026 à 09:06

Cinq cambrioleurs ont été placés en garde à vue à Versailles, dont un enfant de 11 ans et deux fillettes de 12 et 14 ans. Ils ont été surpris par la propriétaire en train de fouiller dans son pavillon.



Les cambrioleurs ont été surpris en train de fouiller à l'iintérieur du pavillon - Illustration © Adobe Stock
Les cambrioleurs ont été surpris en train de fouiller à l'iintérieur du pavillon - Illustration © Adobe Stock
Une intervention rapide de la police a permis l’interpellation de cinq personnes vendredi en début de soirée, rue Magenta, alors qu’elles fouillaient un pavillon après une effraction.

Les faits se sont déroulés ce vendredi 24 avril, rue Magenta à Versailles. Aux alentours de 18h30, une jeune femme a contacté  Police-secours après avoir remarqué la présence d’individus à l’intérieur de son domicile. Sur place, les policiers ont surpris plusieurs personnes en train de fouiller les lieux.

Une fenêtre brisée

Les premières constatations ont révélé qu’une fenêtre avait été brisée afin de permettre l’intrusion dans l’habitation.

Cinq suspects ont été interpellés : deux majeurs et trois mineurs. Parmi eux figurent deux hommes de 28 et 45 ans, un garçon de 11 ans, ainsi que deux jeunes filles âgées de 12 et 14 ans.

L’ensemble des mis en cause a été conduit au commissariat afin de poursuivre les investigations.
 




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