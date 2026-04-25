Cinq suspects surpris en plein cambriolage à Versailles : le plus jeune a 11 ans...

Une intervention rapide de la police a permis l’interpellation de cinq personnes vendredi en début de soirée, rue Magenta, alors qu’elles fouillaient un pavillon après une effraction.



Les faits se sont déroulés ce vendredi 24 avril, rue Magenta à Versailles. Aux alentours de 18h30, une jeune femme a contacté Police-secours après avoir remarqué la présence d’individus à l’intérieur de son domicile. Sur place, les policiers ont surpris plusieurs personnes en train de fouiller les lieux.