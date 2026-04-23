Appel à témoins : une adolescente de 17 ans portée disparue à Saint-Germain-en-Laye

Les services de police des Yvelines lancent un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante de Kelya Wahi, âgée de 17 ans. La jeune fille n’a plus donné de nouvelles depuis le 19 avril 2026 et son téléphone portable est actuellement éteint.



Kelya mesure 1,60 mètre, présente une corpulence normale, les yeux marron et des cheveux noirs longs avec une décoloration blonde. Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition n’est pas connue.