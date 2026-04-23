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Appel à témoins : une adolescente de 17 ans portée disparue à Saint-Germain-en-Laye

YVELINES


Publié le Jeudi 23 Avril 2026 à 17:18

Une adolescente de 17 ans, disparue depuis le 19 avril 2026, est activement recherchée par les services de police. Un appel à témoins est lancé pour retrouver Kelya Wahi, dont le téléphone est éteint depuis sa disparition.



Appel à témoins : une adolescente de 17 ans portée disparue à Saint-Germain-en-Laye
Les services de police des Yvelines lancent un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante de Kelya Wahi, âgée de 17 ans. La jeune fille n’a plus donné de nouvelles depuis le 19 avril 2026 et son téléphone portable est actuellement éteint.

Kelya mesure 1,60 mètre, présente une corpulence normale, les yeux marron et des cheveux noirs longs avec une décoloration blonde. Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition n’est pas connue.

Contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye

Les enquêteurs invitent toute personne ayant vu la jeune fille ou disposant d’éléments permettant de la localiser à contacter sans délai le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01 39 10 91 03.

Même un détail en apparence mineur peut s’avérer utile à l’enquête.



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