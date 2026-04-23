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Home-jacking à Thiverval-Grignon : un couple interpellé à bord de la voiture volée

YVELINES


Publié le Jeudi 23 Avril 2026 à 12:02

Une voiture dérobée au domicile de son propriétaire à Thiverval-Grignon a été retrouvée quelques heures plus tard aux Clayes-sous-Bois, grâce à sa géolocalisation. Un homme et une femme ont été interpellés lorsqu’ils ont tenté de reprendre le véhicule.



Les policiers sont parvenus à géolocaliser le véhicule volé un peu plus tôt et a interpeller deux suspects - Illustration © Adobe Stock
Les policiers sont parvenus à géolocaliser le véhicule volé un peu plus tôt et a interpeller deux suspects - Illustration © Adobe Stock
Un véhicule, signalé volé avec ses clés lors d'un home-jacking au domicile de son propriétaire à Thiverval-Grignon, hier matin vers 7h30, a été localisé un peu plus tard circulant aux Clayes-sous-Bois.

Repéré chemin de la Ratelle, dans la commune voisine de Fontenay-le-Fleury, il a finalement été retrouvé stationné, sans occupant à bord. Les policiers ont alors mis en place une surveillance discrète sur place.

Interpellation en douceur

Vers 10 heures, les fonctionnaires ont vu un couple s’approcher de la voiture puis s’installer à l’intérieur. Les forces de l’ordre ont aussitôt bloqué le véhicule et procédé à l’interpellation des deux occupants, sans incident.

Les deux mis en cause, une femme de 20 ans et un homme de 22 ans, tous deux domiciliés à Fontenay-le-Fleury, ont été placés en garde à vue pour recel de vol de véhicule.



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