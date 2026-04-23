Home-jacking à Thiverval-Grignon : un couple interpellé à bord de la voiture volée

Les policiers sont parvenus à géolocaliser le véhicule volé un peu plus tôt et a interpeller deux suspects - Illustration © Adobe Stock
Un véhicule, signalé volé avec ses clés lors d'un home-jacking au domicile de son propriétaire à Thiverval-Grignon, hier matin vers 7h30, a été localisé un peu plus tard circulant aux Clayes-sous-Bois.
Repéré chemin de la Ratelle, dans la commune voisine de Fontenay-le-Fleury, il a finalement été retrouvé stationné, sans occupant à bord. Les policiers ont alors mis en place une surveillance discrète sur place.
Repéré chemin de la Ratelle, dans la commune voisine de Fontenay-le-Fleury, il a finalement été retrouvé stationné, sans occupant à bord. Les policiers ont alors mis en place une surveillance discrète sur place.
Interpellation en douceur
Vers 10 heures, les fonctionnaires ont vu un couple s’approcher de la voiture puis s’installer à l’intérieur. Les forces de l’ordre ont aussitôt bloqué le véhicule et procédé à l’interpellation des deux occupants, sans incident.
Les deux mis en cause, une femme de 20 ans et un homme de 22 ans, tous deux domiciliés à Fontenay-le-Fleury, ont été placés en garde à vue pour recel de vol de véhicule.
Les deux mis en cause, une femme de 20 ans et un homme de 22 ans, tous deux domiciliés à Fontenay-le-Fleury, ont été placés en garde à vue pour recel de vol de véhicule.