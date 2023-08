Invasion de chenilles : le parc de Clères, en Seine-Maritime, fermé vendredi après-midi

Le parc animalier et botanique de Clères, en Seine-Maritime, sera exceptionnellement fermé tout l’après-midi de demain, vendredi 18 août.Depuis quelques jours, le parc de Clères connaît une présence importante de la chenille appelée la pyrale du buis, un insecte ravageur du buis. Le caractère invasif de l’insecte sur la végétation du parc nécessite une intervention rapide d’une entreprise spécialisée, expliquent aujourd’hui jeudi les services du département de Seine-Maritime.Le parc et ses 13 hectares de verdure fermeront donc leurs portes ce vendredi à 12h et rouvriront au public dès le samedi 19 août, aux horaires habituels.> Plus d'infos sur le parc de Clères