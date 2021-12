Insultes, rébellion, violences : un policier blessé lors d'une interpellation à Rouen

Le contrôle peut alors commencer. Les deux autres hommes se montrent particulièrement récalcitrant et refusent de décliner leur identité. Ils s'énervent, et l'un d'eux lâchent : "Qu'est-ce qu'ils veulent les keufs ?" Fortement alcoolisé, l'un des individus, un rouennais de 24 ans sans domicile fixe, est appréhendé pour "ivresse publique manifeste".



L'autre homme, âgé de 20 ans, n'entend pas se laisser interpeller : il insulte et menace les forces de l'ordre. Il est embarqué de force et dans le véhicule qui se dirige vers l'hôtel de police, l'individu hurle et se débat. Il tente de donner des coups de pied au policier assis à côté de lui. En arrivant au commissariat, il parvient à déséquilibrer ce même policer qui se retrouve au sol. L'agresseur tente encore de lui donner un coup de pied au niveau de la nuque, avant d'être maîtrisé fermement.