Incendie dans une usine de déshydratation de l’Eure : 40 pompiers mobilisés ce matin

Le sinistre a été éteint au moyen de deux lances à incendie, une sur colonne sèche et une aérienne. La propagation a un bâtiment contigu et à un silo de stockage a pu être évitée, indique ce matin le centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis27).



Aucune victime n’est à déplorer.



L'UCDV est spécialisée dans la déshydratation de la luzerne, des pulpes de betteraves et du miscanthus, peut-on lire sur le site de l’entreprise.