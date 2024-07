Il avait ligoté et frappé sa victime de 85 ans près de Rouen, le faux agent des eaux arrêté par la police

Prétextant venir pour vérifier les conduites d'eau dans la salle de bains, le pseudo-agent s'en était pris aussitôt à l'octogénaire. Il lui a alors porté des coups, l'a aspergée de gaz lacrymogène et lui a ligoté les poignets et les chevilles.



Le malfaiteur a ensuite fouillé l'appartement et s'est emparé des bijoux et du téléphone portable. Avant de quitter les lieux, il a encore menacé la victime avant de la libérer de ses liens à l'aide d'un couteau. Fortement choquée, la femme s'est vu prescrire un certificat médical avec six jours d'incapacité de travail.