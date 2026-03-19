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Grand-Quevilly : le festival Figures de notes fête ses 20 ans avec deux premières soirées fin mars

SEINE-MARITIME



Jeudi 19 Mars 2026 - 10:15



L’École de musique associative de Grand-Quevilly lance, les 31 mars et 2 avril 2026, la première partie de la 20e édition de son festival Figures de notes. Deux rendez-vous sont annoncés au centre culturel Marx-Dormoy, avant un second temps fort en juin.



L'affiche
L'affiche
L’EmaG remet en scène son festival de musique et d’imagination, Figures de notes, pour une édition anniversaire. Pour marquer les 20 ans de l’événement, l’association donne rendez-vous au public mardi 31 mars et jeudi 2 avril 2026 au centre culturel Marx-Dormoy, dans le Bourg à Grand Quevilly.

Cette première partie s’adresse aux amateurs de découvertes musicales, avec une programmation qui mêle énergie festive, univers pop et clin d’œil à l’histoire du festival. Deux soirées distinctes ouvriront ainsi cette édition 2026.

Deux premiers rendez-vous au centre culturel Marx-Dormoy

La première soirée, prévue mardi 31 mars à 20 h 30, réunira Electrostatik et Louise Charbonnel. L’EmaG annonce un plateau en deux temps, entre un “marching band” survitaminé et l’univers d’une jeune artiste art-pop.

Le second rendez-vous est fixé au jeudi 2 avril à 20 heures avec un concert spécial 20e anniversaire. Ce spectacle se déclinera en cinq tableaux, construits autour des créations passées de Figures de notes, pour replonger le public dans l’univers développé par le festival au fil des années.

La suite de la programmation est déjà annoncée. Pour la deuxième partie du festival, en juin, l’EmaG proposera deux nouvelles soirées, les mardi 16 et mercredi 17 juin à partir de 19 h 30.

À l’affiche cette fois : Le petit paradis vert et Night fever, présentés comme un conte musical et un hommage au disco.

À RETENIR
    •  Mardi 31 mars 2026 à 20 h 30 : Electrostatik + Louise Charbonnel
    •  Jeudi 2 avril 2026 à 20 h : concert 20e anniversaire
    •  Lieu : centre culturel Marx-Dormoy, Grand Quevilly
    •  Suite du festival : 16 et 17 juin 2026 à partir de 19 h 30 avec Le petit paradis vert et Night fever



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