Grand-Quevilly : le festival Figures de notes fête ses 20 ans avec deux premières soirées fin mars

La première soirée, prévue mardi 31 mars à 20 h 30, réunira Electrostatik et Louise Charbonnel. L’EmaG annonce un plateau en deux temps, entre un “marching band” survitaminé et l’univers d’une jeune artiste art-pop.



Le second rendez-vous est fixé au jeudi 2 avril à 20 heures avec un concert spécial 20e anniversaire. Ce spectacle se déclinera en cinq tableaux, construits autour des créations passées de Figures de notes, pour replonger le public dans l’univers développé par le festival au fil des années.



La suite de la programmation est déjà annoncée. Pour la deuxième partie du festival, en juin, l’EmaG proposera deux nouvelles soirées, les mardi 16 et mercredi 17 juin à partir de 19 h 30.



À l’affiche cette fois : Le petit paradis vert et Night fever, présentés comme un conte musical et un hommage au disco.