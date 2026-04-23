Grand-Quevilly lance une consultation en ligne pour son diagnostic de santé

Ce diagnostic local de santé a pour objectif de mieux comprendre les attentes des habitants, les difficultés rencontrées et les priorités à traiter sur le territoire communal. - Illustration © Pixabay
Soucieuse d’adapter ses politiques publiques aux réalités du terrain, la ville de Grand-Quevilly multiplie depuis plusieurs années les enquêtes locales sur différents sujets : jeunesse, besoins sociaux ou encore longévité. Cette fois, c’est la question de la santé qui est placée au centre de la réflexion.
La municpalité mène actuellement un diagnostic local de santé, avec l’objectif de mieux comprendre les attentes des habitants, les difficultés rencontrées et les priorités à traiter sur le territoire communal.
La municpalité mène actuellement un diagnostic local de santé, avec l’objectif de mieux comprendre les attentes des habitants, les difficultés rencontrées et les priorités à traiter sur le territoire communal.
Mieux orienter les futures actions
Cette démarche repose sur une concertation élargie, associant à la fois les professionnels du secteur et les habitants. Les réponses recueillies permettront notamment d’identifier les enjeux liés à l’accès aux soins, de mesurer les inégalités éventuelles et de mieux connaître les pratiques de santé des Quevillais.
Le questionnaire, entièrement anonyme, garantit la confidentialité des réponses. Les données seront exploitées par le service prévention santé de la Ville afin d’orienter les prochaines actions municipales et les services proposés à la population.
Le questionnaire, entièrement anonyme, garantit la confidentialité des réponses. Les données seront exploitées par le service prévention santé de la Ville afin d’orienter les prochaines actions municipales et les services proposés à la population.
Participer en ligne
Les habitants peuvent répondre dès maintenant au questionnaire via la plateforme citoyenne de la Ville : https://jeparticipe.grandquevilly.fr/project/votre-sante-sur-le-territoire-grand-quevillais-1/questionnaire/questionnaire