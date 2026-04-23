Grand-Quevilly lance une consultation en ligne pour son diagnostic de santé

Cette démarche repose sur une concertation élargie, associant à la fois les professionnels du secteur et les habitants. Les réponses recueillies permettront notamment d’identifier les enjeux liés à l’accès aux soins, de mesurer les inégalités éventuelles et de mieux connaître les pratiques de santé des Quevillais.



Le questionnaire, entièrement anonyme, garantit la confidentialité des réponses. Les données seront exploitées par le service prévention santé de la Ville afin d’orienter les prochaines actions municipales et les services proposés à la population.