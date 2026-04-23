À Ouistreham, une joueuse de Caen décroche deux jackpots et empoche plus de 54 000€

Les gains ont été obtenus sur des machines à sous JIN JI BAO XI, huit appareils reliés entre eux et alimentant un jackpot progressif. Ce dispositif est déjà connu à Ouistreham pour avoir distribué plusieurs gains importants depuis son installation en 2022, dont un record de 92 841 euros en octobre 2024.



Avec ce doublé, la gagnante devient la plus importante de l’année 2026 au casino de Ouistreham. Son second jackpot, de 46 858 euros, prend également la deuxième place des plus gros gains enregistrés cette année dans l’établissement, derrière un jackpot de 49 905 euros remporté le 28 janvier.



Restée anonyme, la gagnante a aussitôt partagé la nouvelle avec ses proches. Le casino précise qu’elle avait déjà remporté 10 000 euros l’an dernier dans le même établissement.