La Solitaire du Figaro Paprec 2026 s’achèvera au Havre

Le Havre sera le théâtre du dénouement de La Solitaire du Figaro Paprec 2026. Les organisateurs ont dévoilé le parcours complet de cette nouvelle édition, qui mènera les skippers de Perros-Guirec à Vigo, puis à Pornichet, avant un final en Normandie au terme de trois étapes disputées entre Manche, Atlantique et golfe de Gascogne.
Pour la cité océane, il s’agira d’un retour remarqué dans l’histoire de cette épreuve emblématique de la course au large en solitaire. Le Havre avait déjà accueilli le départ de la compétition en 2010 et en 2018, mais jamais encore son arrivée finale. C’est donc dans le port normand que sera sacré le successeur d’Alexis Loison, vainqueur de l’édition 2025.
Pour la cité océane, il s’agira d’un retour remarqué dans l’histoire de cette épreuve emblématique de la course au large en solitaire. Le Havre avait déjà accueilli le départ de la compétition en 2010 et en 2018, mais jamais encore son arrivée finale. C’est donc dans le port normand que sera sacré le successeur d’Alexis Loison, vainqueur de l’édition 2025.
Une étape finale annoncée comme la plus exigeante
La troisième et dernière étape, disputée depuis Pornichet jusqu’au Havre, s’annonce comme la plus technique du parcours. Le tracé passera notamment par la marque BXA à l’embouchure de la Gironde, l’Occidentale de Sein, puis le phare d’Eddystone, au large de la Cornouaille anglaise.
Autant de points de passage qui devraient offrir de multiples options stratégiques aux marins, avec un final très ouvert vers la Seine, soit par les côtes anglaises, soit par le littoral français en remontant vers le Cotentin. Les organisateurs s’attendent à une étape décisive, capable de rebattre les cartes jusqu’aux derniers milles.
Le choix du Havre n’a rien d’anodin. Ville de Paul Vatine, port de départ de la Transat Café L’Or et place forte de la voile en Normandie, la cité revendique depuis longtemps un lien fort avec la mer et la compétition nautique. Cette grande arrivée vient aussi prolonger la présence normande dans l’histoire récente de la course, après les grands départs organisés à Rouen lors des deux précédentes éditions.
Le maire du Havre, Édouard Philippe, a salué une nouvelle occasion de mettre en valeur l’identité maritime de la ville et de transformer l’événement en fête populaire. De son côté, OC Sport Pen Duick souligne la portée symbolique de cette première grande arrivée au Havre, dans un décor jugé idéal pour couronner le vainqueur de l’édition 2026.
Autant de points de passage qui devraient offrir de multiples options stratégiques aux marins, avec un final très ouvert vers la Seine, soit par les côtes anglaises, soit par le littoral français en remontant vers le Cotentin. Les organisateurs s’attendent à une étape décisive, capable de rebattre les cartes jusqu’aux derniers milles.
Le choix du Havre n’a rien d’anodin. Ville de Paul Vatine, port de départ de la Transat Café L’Or et place forte de la voile en Normandie, la cité revendique depuis longtemps un lien fort avec la mer et la compétition nautique. Cette grande arrivée vient aussi prolonger la présence normande dans l’histoire récente de la course, après les grands départs organisés à Rouen lors des deux précédentes éditions.
Le maire du Havre, Édouard Philippe, a salué une nouvelle occasion de mettre en valeur l’identité maritime de la ville et de transformer l’événement en fête populaire. De son côté, OC Sport Pen Duick souligne la portée symbolique de cette première grande arrivée au Havre, dans un décor jugé idéal pour couronner le vainqueur de l’édition 2026.
A SAVOIR
La Solitaire du Figaro Paprec 2026
Dates : du 13 mai au 7 juin 2026
Parcours : Perros-Guirec, Vigo, Pornichet, Le Havre
Finale : arrivée au Havre après la 3e étape
Participants : une trentaine de marins attendus
Du 13 mai au 7 juin, la course devrait une nouvelle fois tenir en haleine le monde de la voile. Les noms des skippers engagés doivent être révélés prochainement.
La Solitaire du Figaro Paprec 2026
Dates : du 13 mai au 7 juin 2026
Parcours : Perros-Guirec, Vigo, Pornichet, Le Havre
Finale : arrivée au Havre après la 3e étape
Participants : une trentaine de marins attendus
Du 13 mai au 7 juin, la course devrait une nouvelle fois tenir en haleine le monde de la voile. Les noms des skippers engagés doivent être révélés prochainement.