La Solitaire du Figaro Paprec 2026 s’achèvera au Havre

La troisième et dernière étape, disputée depuis Pornichet jusqu’au Havre, s’annonce comme la plus technique du parcours. Le tracé passera notamment par la marque BXA à l’embouchure de la Gironde, l’Occidentale de Sein, puis le phare d’Eddystone, au large de la Cornouaille anglaise.



Autant de points de passage qui devraient offrir de multiples options stratégiques aux marins, avec un final très ouvert vers la Seine, soit par les côtes anglaises, soit par le littoral français en remontant vers le Cotentin. Les organisateurs s’attendent à une étape décisive, capable de rebattre les cartes jusqu’aux derniers milles.



Le choix du Havre n’a rien d’anodin. Ville de Paul Vatine, port de départ de la Transat Café L’Or et place forte de la voile en Normandie, la cité revendique depuis longtemps un lien fort avec la mer et la compétition nautique. Cette grande arrivée vient aussi prolonger la présence normande dans l’histoire récente de la course, après les grands départs organisés à Rouen lors des deux précédentes éditions.



Le maire du Havre, Édouard Philippe, a salué une nouvelle occasion de mettre en valeur l’identité maritime de la ville et de transformer l’événement en fête populaire. De son côté, OC Sport Pen Duick souligne la portée symbolique de cette première grande arrivée au Havre, dans un décor jugé idéal pour couronner le vainqueur de l’édition 2026.