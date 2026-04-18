Accident mortel sur le pont Flaubert à Rouen : circulation coupée vers la rive droite

Un accident mortel impliquant une moto a entraîné la fermeture complète du pont Flaubert, à Rouen, dans la nuit de vendredi à samedi. L’axe est coupé dans le sens rive gauche vers rive droite (sud-nord), selon un communiqué de Bison Futé.
La coupure concerne la RN1338 entre les points kilométriques 8+500 et 9+400, soit environ un kilomètre. Tous les véhicules sont concernés.
La coupure concerne la RN1338 entre les points kilométriques 8+500 et 9+400, soit environ un kilomètre. Tous les véhicules sont concernés.
Fermeture depuis 23h15
La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest précise que la circulation est interrompue depuis 23h15 à la suite de cet accident survenu sur l’ouvrage reliant les deux rives de la Seine. La durée de fermeture reste indéterminée.
Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et à privilégier d’autres itinéraires pour traverser l’agglomération rouennaise.
Plus d’infos à venir
Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et à privilégier d’autres itinéraires pour traverser l’agglomération rouennaise.
Plus d’infos à venir
Autre accident signalé sur l’A150
Un second accident matériel a également été signalé sur l’A150, dans le sens Rouen vers Barentin, à hauteur de Canteleu (PR 2+200). Il implique une voiture légère et un fourgon. Aucun élément supplémentaire n’a été communiqué à ce stade sur les conséquences en matière de circulation.