Accident mortel sur le pont Flaubert à Rouen : circulation coupée vers la rive droite

Un accident mortel impliquant une moto a entraîné la fermeture complète du pont Flaubert, à Rouen, dans la nuit de vendredi à samedi. L’axe est coupé dans le sens rive gauche vers rive droite (sud-nord), selon un communiqué de Bison Futé.



La coupure concerne la RN1338 entre les points kilométriques 8+500 et 9+400, soit environ un kilomètre. Tous les véhicules sont concernés.