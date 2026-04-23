Le Havre : départ de feu à bord d'une pilotine du port, aucun blessé signalé

D'importants moyens de secours ont été engagés ce mercredi matin sur le secteur de la chaussée Amiral-Durand, au bassin de la Manche, au Havre, après un signalement de feu à bord d’une embarcation portuaire.



À leur arrivée vers 10h55, les sapeurs-pompiers ont pris en charge une pilotine de lamanage du port du Havre, longue de 17 mètres, où un départ de feu était suspecté dans la salle des machines. Une première extinction avait déjà été engagée à l’aide d’une cartouche de CO2. Aucun dégagement de fumée n’était visible de l’extérieur.