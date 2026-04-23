Le Havre : départ de feu à bord d'une pilotine du port, aucun blessé signalé

D'importants moyens de secours ont été engagés ce mercredi matin sur le secteur de la chaussée Amiral-Durand, au bassin de la Manche, au Havre, après un signalement de feu à bord d’une embarcation portuaire.
À leur arrivée vers 10h55, les sapeurs-pompiers ont pris en charge une pilotine de lamanage du port du Havre, longue de 17 mètres, où un départ de feu était suspecté dans la salle des machines. Une première extinction avait déjà été engagée à l’aide d’une cartouche de CO2. Aucun dégagement de fumée n’était visible de l’extérieur.
À leur arrivée vers 10h55, les sapeurs-pompiers ont pris en charge une pilotine de lamanage du port du Havre, longue de 17 mètres, où un départ de feu était suspecté dans la salle des machines. Une première extinction avait déjà été engagée à l’aide d’une cartouche de CO2. Aucun dégagement de fumée n’était visible de l’extérieur.
Reconnaissance par voie nautique
Comme l'indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), les secours ont engagé deux binômes acheminés par un vecteur nautique afin d’inspecter la zone concernée. La sécurité des intervenants a été assurée par un équipage spécialisé en sauvetage aquatique.
Au total, 28 sapeurs-pompiers et 10 engins ont été mobilisés. Plusieurs services étaient également présents sur place, dont la capitainerie, les polices municipale et nationale, la mairie ainsi que différents services portuaires.
Selon le point de situation communiqué à 13h30, la reconnaissance de la salle des machines n’a finalement mis en évidence aucun incendie. Les locaux ont toutefois été ventilés par précaution.
Au total, 28 sapeurs-pompiers et 10 engins ont été mobilisés. Plusieurs services étaient également présents sur place, dont la capitainerie, les polices municipale et nationale, la mairie ainsi que différents services portuaires.
Selon le point de situation communiqué à 13h30, la reconnaissance de la salle des machines n’a finalement mis en évidence aucun incendie. Les locaux ont toutefois été ventilés par précaution.
Aucun blessé
Le pilote de l’embarcation a été examiné par un infirmier des sapeurs-pompiers. Son état n’a pas nécessité de transport à l’hôpital. Le bilan définitif fait état d’aucun blessé. La mission des secours s’est achevée en début d’après-midi.