Foire de Paris 2026 : KeBlack, carnaval, LEGO… les 5 temps forts à ne pas manquer

La Foire de Paris 2026 s’installe pour douze jours avec une ambition claire : mêler divertissement, découverte et événements grand public. Entre vacances scolaires et ponts de mai, l’événement vise un large public, avec notamment la gratuité pour les moins de 7 ans.
Musique, spectacles, loisirs en famille et nouveautés rythmeront cette édition, qui veut renforcer son attractivité avec plusieurs rendez-vous marquants.
Musique, spectacles, loisirs en famille et nouveautés rythmeront cette édition, qui veut renforcer son attractivité avec plusieurs rendez-vous marquants.
KeBlack en concert événement
Le samedi 2 mai à 17h, le rappeur KeBlack se produira sur la scène du Festival des Tropiques. Une prestation d’une heure annoncée comme l’un des moments forts de cette édition.
Parades et grand carnaval
Plus de 3 500 carnavaliers défileront lors de plusieurs parades, avec un point d’orgue le dimanche 3 mai pour la grande journée Carnaval. Plusieurs défilés sont aussi programmés les 1er, 2, 8, 9 et 10 mai.
Animations familiales et LEGO
La terrasse accueillera un espace dédié aux familles avec jeux et activités. Deux temps forts : une boum pour enfants le 30 avril et un championnat LEGO le 1er mai avec la présence de Georg Schmitt.
Un concours inédit de démonstrateurs
Nouveauté 2026 : un concours pour élire le meilleur démonstrateur de la Foire. Le public pourra voter tout au long de l’événement avant une finale le 10 mai.
Une grande nocturne festive
Le samedi 9 mai, la Foire se prolonge jusqu’à 22h avec concerts, blind test et soirée Roller Disco. Une soirée pensée comme une parenthèse festive au cœur de l’événement.
Le samedi 2 mai à 17h, le rappeur KeBlack se produira sur la scène du Festival des Tropiques. Une prestation d’une heure annoncée comme l’un des moments forts de cette édition.
Parades et grand carnaval
Plus de 3 500 carnavaliers défileront lors de plusieurs parades, avec un point d’orgue le dimanche 3 mai pour la grande journée Carnaval. Plusieurs défilés sont aussi programmés les 1er, 2, 8, 9 et 10 mai.
Animations familiales et LEGO
La terrasse accueillera un espace dédié aux familles avec jeux et activités. Deux temps forts : une boum pour enfants le 30 avril et un championnat LEGO le 1er mai avec la présence de Georg Schmitt.
Un concours inédit de démonstrateurs
Nouveauté 2026 : un concours pour élire le meilleur démonstrateur de la Foire. Le public pourra voter tout au long de l’événement avant une finale le 10 mai.
Une grande nocturne festive
Le samedi 9 mai, la Foire se prolonge jusqu’à 22h avec concerts, blind test et soirée Roller Disco. Une soirée pensée comme une parenthèse festive au cœur de l’événement.
NOTE
📍 Infos pratiques
• Du 30 avril au 11 mai 2026
• Tous les jours de 10h à 19h
• Nocturne le 9 mai jusqu’à 22h
• Paris Expo Porte de Versailles
📍 Infos pratiques
• Du 30 avril au 11 mai 2026
• Tous les jours de 10h à 19h
• Nocturne le 9 mai jusqu’à 22h
• Paris Expo Porte de Versailles