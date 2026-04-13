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Foire de Paris 2026 : KeBlack, carnaval, LEGO… les 5 temps forts à ne pas manquer


Lundi 13 Avril 2026 - 09:21

Concert de KeBlack, parades géantes, animations familiales et nocturne festive : la Foire de Paris revient du 30 avril au 11 mai 2026 avec une programmation dense à Paris Expo Porte de Versailles.




Foire de Paris 2026 : KeBlack, carnaval, LEGO… les 5 temps forts à ne pas manquer
La Foire de Paris 2026 s’installe pour douze jours avec une ambition claire : mêler divertissement, découverte et événements grand public. Entre vacances scolaires et ponts de mai, l’événement vise un large public, avec notamment la gratuité pour les moins de 7 ans.

Musique, spectacles, loisirs en famille et nouveautés rythmeront cette édition, qui veut renforcer son attractivité avec plusieurs rendez-vous marquants.

KeBlack en concert événement

Le samedi 2 mai à 17h, le rappeur KeBlack se produira sur la scène du Festival des Tropiques. Une prestation d’une heure annoncée comme l’un des moments forts de cette édition.

Parades et grand carnaval

Plus de 3 500 carnavaliers défileront lors de plusieurs parades, avec un point d’orgue le dimanche 3 mai pour la grande journée Carnaval. Plusieurs défilés sont aussi programmés les 1er, 2, 8, 9 et 10 mai.

Animations familiales et LEGO

La terrasse accueillera un espace dédié aux familles avec jeux et activités. Deux temps forts : une boum pour enfants le 30 avril et un championnat LEGO le 1er mai avec la présence de Georg Schmitt.

Un concours inédit de démonstrateurs

Nouveauté 2026 : un concours pour élire le meilleur démonstrateur de la Foire. Le public pourra voter tout au long de l’événement avant une finale le 10 mai.

Une grande nocturne festive

Le samedi 9 mai, la Foire se prolonge jusqu’à 22h avec concerts, blind test et soirée Roller Disco. Une soirée pensée comme une parenthèse festive au cœur de l’événement.

NOTE

📍 Infos pratiques
    •    Du 30 avril au 11 mai 2026
    •    Tous les jours de 10h à 19h
    •    Nocturne le 9 mai jusqu’à 22h
    •     Paris Expo Porte de Versailles



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