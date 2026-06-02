Le barrage de Poses-Amfreville rénové après cinq ans de travaux

Voies navigables de France (VNF) a inauguré ce mardi 2 juin le barrage de Poses-Amfreville, dans l’Eure, à l’issue d’un vaste chantier de rénovation engagé en 2020. L’opération, d’un montant de 47 millions d’euros, a été financée par l’État, VNF, l’Union européenne et la Région Normandie.



Construit en 1887, cet ouvrage stratégique situé à une trentaine de kilomètres de Rouen constitue le premier barrage de navigation en amont de l’estuaire de la Seine. Il joue un rôle essentiel pour la navigation fluviale, la gestion de l’eau et l’activité économique de l’axe Seine.



Chaque année, près de 12 000 bateaux y transitent, représentant plus de 6 millions de tonnes de marchandises, soit une part importante du trafic fluvial national. Le site accueille également une trentaine de paquebots de croisière transportant plus de 200 000 passagers par an.



Les travaux ont permis de consolider les fondations, remplacer le pont-passerelle de 210 mètres, moderniser les vannes, les équipements électriques et les systèmes d’automatisation. L’objectif est de garantir la sécurité et la fiabilité de l’ouvrage pour plusieurs décennies.



Au-delà du transport, le barrage régule le niveau de la Seine sur 40 kilomètres, assurant notamment l’alimentation en eau potable, l’irrigation agricole, les usages industriels, la production hydroélectrique et la préservation des milieux naturels.



Pour les partenaires du projet, cette rénovation s’inscrit dans une stratégie de développement du transport fluvial, considéré comme un levier majeur de décarbonation et de report modal face au transport routier.