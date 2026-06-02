À Saint-Léger-du-Bourg-Denis, plus de 200 écoliers vont découvrir les coulisses des secours d’urgence

Moment fort de la matinée : l’hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 76, effectuera une démonstration. - Illustration
Plus de 200 écoliers de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, vont être sensibilisés aux interventions médicales urgentes et aux bons réflexes à adopter face à un danger. Cette opération est organisée par les services de l’État, en lien avec la mairie, dans le cadre de la Journée nationale de la Résilience.
Moment fort de la matinée : l’hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 76, effectuera une démonstration. Les enfants pourront ensuite échanger avec le pilote et le technicien, afin de mieux comprendre le rôle de cet appareil engagé lors de missions de secours, de recherche ou d’assistance médicale.
Moment fort de la matinée : l’hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 76, effectuera une démonstration. Les enfants pourront ensuite échanger avec le pilote et le technicien, afin de mieux comprendre le rôle de cet appareil engagé lors de missions de secours, de recherche ou d’assistance médicale.
Cinq ateliers pour apprendre les bons réflexes
Tout au long de la matinée de ce lundi 8 juin, plusieurs ateliers pédagogiques seront proposés aux élèves. Le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) présentera un engin-pompe, tandis que le Samu expliquera son rôle à partir d’un véhicule d’intervention et rappellera comment appeler le 15 en cas d’urgence.
La mairie animera également un atelier consacré aux gestes qui sauvent. De leur côté, la police et la gendarmerie nationales proposeront une mise en situation autour d’une intervention sur un accident. Un dernier atelier sera dédié à la sécurité routière.
Cette action de sensibilisation se déroulera lundi 8 juin 2026, à partir de 9 heures, route de Lyons, à Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Elle se tiendra en présence de Jean-Benoît Albertini, préfet de la Seine-Maritime, et de Sophie Boucquiaux, maire de la commune.
La mairie animera également un atelier consacré aux gestes qui sauvent. De leur côté, la police et la gendarmerie nationales proposeront une mise en situation autour d’une intervention sur un accident. Un dernier atelier sera dédié à la sécurité routière.
Cette action de sensibilisation se déroulera lundi 8 juin 2026, à partir de 9 heures, route de Lyons, à Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Elle se tiendra en présence de Jean-Benoît Albertini, préfet de la Seine-Maritime, et de Sophie Boucquiaux, maire de la commune.
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