Fécamp : 28 faux arrêts maladie achetés sur Internet, un salarié rattrapé par son employeur

Le pot aux roses a été découvert par l’employeur fécampois, intrigué par ces documents médicaux qu’il soupçonnait d’être faux. Il s’est rendu au commissariat de Fécamp pour déposer plainte. Une enquête pour faux et usage de faux a alors été ouverte.



Convoqué par les enquêteurs, le salarié a été placé en garde à vue le 27 mai dernier. Au cours de son audition, il aurait reconnu avoir fourni au moins deux faux arrêts de travail, fabriqués de toutes pièces via Internet.



Les investigations ont ensuite permis d’élargir les soupçons : 26 autres arrêts de travail, prétendument délivrés par de faux médecins, auraient également été achetés en ligne. Au total, 28 documents frauduleux auraient ainsi été transmis.