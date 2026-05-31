Ligue des champions : 15 interpellations et six policiers blessés en Seine-Maritime après la victoire du PSG

Une dizaine de poubelles ont été incendiées à Rouen et au Havre, et d'autres dégradations ont été commises dans la nuit - Illustration
Les célébrations ont mobilisé de nombreux supporters dans les principales villes du département, notamment à Rouen, au Havre et à Elbeuf. Les services de l’État, les policiers, les gendarmes et les sapeurs-pompiers sont restés engagés jusqu’au retour au calme constaté vers 1h30 du matin.
Au total, les forces de l’ordre ont procédé à 15 interpellations. Onze personnes ont été placées en garde à vue et quatre contraventions ont été dressées au cours de la soirée, indique la préfecture dans un communiqué publié ce dimanche matin.
Au total, les forces de l’ordre ont procédé à 15 interpellations. Onze personnes ont été placées en garde à vue et quatre contraventions ont été dressées au cours de la soirée, indique la préfecture dans un communiqué publié ce dimanche matin.
Des incidents à Rouen, au Havre et à Elbeuf
À Rouen, cinq personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue. Trois policiers ont été légèrement blessés et deux véhicules de service ont subi des dégradations.
Au Havre, dix personnes ont été interpellées. Six ont été placées en garde à vue tandis que quatre contraventions ont été dressées. Trois autres policiers ont été légèrement blessés lors des interventions.
À Elbeuf, plusieurs tirs de mortiers d’artifice ont été signalés. Aucun dégât n’a toutefois été constaté.
Au Havre, dix personnes ont été interpellées. Six ont été placées en garde à vue tandis que quatre contraventions ont été dressées. Trois autres policiers ont été légèrement blessés lors des interventions.
À Elbeuf, plusieurs tirs de mortiers d’artifice ont été signalés. Aucun dégât n’a toutefois été constaté.
Des poubelles incendiées à Rouen et au Havre
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus à 26 reprises sur des événements liés aux célébrations. Les secours ont notamment été mobilisés pour des départs de feu et la prise en charge de blessés légers.
Le bilan fait également état de neuf poubelles incendiées au Havre et de quatre autres à Rouen. Un véhicule d’intervention des sapeurs-pompiers a par ailleurs été endommagé après avoir été visé par des jets de projectiles.
Selon la préfecture, l’ensemble des dispositifs de sécurité est resté mobilisé jusqu’à la fin des rassemblements afin de prévenir tout débordement et de permettre un retour progressif au calme dans les différentes communes concernées.
Le bilan fait également état de neuf poubelles incendiées au Havre et de quatre autres à Rouen. Un véhicule d’intervention des sapeurs-pompiers a par ailleurs été endommagé après avoir été visé par des jets de projectiles.
Selon la préfecture, l’ensemble des dispositifs de sécurité est resté mobilisé jusqu’à la fin des rassemblements afin de prévenir tout débordement et de permettre un retour progressif au calme dans les différentes communes concernées.
#Rouen ; ce soir 2 ambiances, l'ambiance festive et l'ambiance connards... https://t.co/LSerDcWHXv
— Vigix 🇪🇺🌿 🇫🇷 (@Vigix76000) May 30, 2026
Rouen : entre liesse populaire, fumigènes et débordements après le sacre du PSG
La victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions a déclenché une nuit de célébrations particulièrement animée à Rouen. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de vidéos et témoignages ont circulé jusqu'au petit matin, montrant une ambiance oscillant entre ferveur festive et scènes de dégradations.
Les quais de Seine, le centre-ville et plusieurs axes fréquentés ont servi de point de rassemblement à de nombreux supporters parisiens. Des vidéos relayées sur X montrent des fumigènes rouges, des pétards, des tirs de mortiers d'artifice, des cortèges de véhicules klaxonnant et des groupes de supporters chantant dans les rues. Certains internautes évoquent une ambiance de « fête géante », tandis que d'autres dénoncent des nuisances sonores importantes, des pneus brûlés et des comportements dangereux.
Les quais de Seine, le centre-ville et plusieurs axes fréquentés ont servi de point de rassemblement à de nombreux supporters parisiens. Des vidéos relayées sur X montrent des fumigènes rouges, des pétards, des tirs de mortiers d'artifice, des cortèges de véhicules klaxonnant et des groupes de supporters chantant dans les rues. Certains internautes évoquent une ambiance de « fête géante », tandis que d'autres dénoncent des nuisances sonores importantes, des pneus brûlés et des comportements dangereux.
Des scènes insolites et des critiques
Parmi les séquences les plus partagées figure celle d'un homme en fauteuil roulant filmé en train de dégrader une voiture à l'aide d'une béquille. D'autres images montrent des véhicules vandalisés, des rassemblements denses dans le centre-ville ou encore des personnes prenant des risques inconsidérés pour célébrer la victoire.
Plusieurs publications font également état de jeunes se jetant dans la Seine depuis un pont ou d'automobilistes réalisant des démonstrations dangereuses. Ces informations, largement relayées sur les réseaux sociaux, n'ont toutefois pas toutes fait l'objet de confirmations officielles.
De nombreux internautes ont également réagi à l'intervention des forces de l'ordre et aux tensions observées dans certaines rues du centre-ville. Certains parlent d'une soirée « sous contrôle », d'autres décrivent au contraire une ville marquée par des débordements et des actes de vandalisme.
Plusieurs publications font également état de jeunes se jetant dans la Seine depuis un pont ou d'automobilistes réalisant des démonstrations dangereuses. Ces informations, largement relayées sur les réseaux sociaux, n'ont toutefois pas toutes fait l'objet de confirmations officielles.
De nombreux internautes ont également réagi à l'intervention des forces de l'ordre et aux tensions observées dans certaines rues du centre-ville. Certains parlent d'une soirée « sous contrôle », d'autres décrivent au contraire une ville marquée par des débordements et des actes de vandalisme.
Un phénomène observé dans toute la France
Les scènes observées à Rouen s'inscrivent dans un contexte national marqué par plusieurs incidents en marge des célébrations du titre européen du PSG. Selon un bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur, plusieurs centaines d'interpellations ont été recensées à travers le pays après des violences urbaines, dégradations et affrontements avec les forces de l'ordre.
Si la majorité des supporters ont célébré le succès parisien dans une ambiance festive, les réseaux sociaux ont largement mis en avant les images de débordements, donnant de cette nuit de fête un visage contrasté entre euphorie collective et dérives parfois spectaculaires.
Si la majorité des supporters ont célébré le succès parisien dans une ambiance festive, les réseaux sociaux ont largement mis en avant les images de débordements, donnant de cette nuit de fête un visage contrasté entre euphorie collective et dérives parfois spectaculaires.