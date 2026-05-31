Ligue des champions : 15 interpellations et six policiers blessés en Seine-Maritime après la victoire du PSG

La victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal en finale de la Ligue des champions a donné lieu à d’importants rassemblements festifs samedi soir en Seine-Maritime. La nuit a toutefois été marquée par plusieurs incidents ayant entraîné 15 interpellations, des dégradations et plusieurs blessés parmi les forces de l’ordre.