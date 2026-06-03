Refus d’obtempérer à Rouen : le conducteur se cache à l’arrière de sa voiture

Illustration © Adobe Stock
Les policiers effectuaient un contrôle routier rue Beauvoisine, dans la soirée d'hier à Rouen, lorsqu’ils ont voulu intercepter une Renault Clio équipée de plaques provisoires désormais plus conformes depuis le début de l'année. Le conducteur n’a pas obtempéré : il a brusquement accéléré avant de prendre la fuite à vive allure dans les rues de la ville.
Pris en charge à distance par les forces de l’ordre, le véhicule a rapidement terminé sa course sur un trottoir, rue du Champ-du-Pardon. À l’arrivée des policiers, le conducteur présumé s’était glissé à l’arrière de la voiture laissant croire qu'il n'était pas au volant. Des témoignages recueillis sur place ont pourtant permis d'apporter la preuve contraire.
Pris en charge à distance par les forces de l’ordre, le véhicule a rapidement terminé sa course sur un trottoir, rue du Champ-du-Pardon. À l’arrivée des policiers, le conducteur présumé s’était glissé à l’arrière de la voiture laissant croire qu'il n'était pas au volant. Des témoignages recueillis sur place ont pourtant permis d'apporter la preuve contraire.
La Clio déjà sous le coup d’une immobilisation
Lors du contrôle, les policiers ont relevé une forte odeur de résine de cannabis dans l’habitacle. Un aérosol de gaz lacrymogène a également été découvert au sol.
Le conducteur présumé, âgé de 26 ans et domicilié à Mont-Saint-Aignan, a été interpellé puis placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, défaut de permis de conduire et défaut d’assurance. Les dépistages alcoolémie et stupéfiants se sont révélés négatifs.
Son passager, un homme de 25 ans domicilié à Canteleu, a été laissé libre après vérification.
Les investigations ont établi que le certificat provisoire d’immatriculation de la Renault Clio avait expiré depuis février 2026. Le véhicule faisait par ailleurs l’objet d’une mesure d’immobilisation depuis la fin de l’année 2025. Il a été immédiatement placé en fourrière.
Le conducteur présumé, âgé de 26 ans et domicilié à Mont-Saint-Aignan, a été interpellé puis placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, défaut de permis de conduire et défaut d’assurance. Les dépistages alcoolémie et stupéfiants se sont révélés négatifs.
Son passager, un homme de 25 ans domicilié à Canteleu, a été laissé libre après vérification.
Les investigations ont établi que le certificat provisoire d’immatriculation de la Renault Clio avait expiré depuis février 2026. Le véhicule faisait par ailleurs l’objet d’une mesure d’immobilisation depuis la fin de l’année 2025. Il a été immédiatement placé en fourrière.