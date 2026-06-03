Refus d’obtempérer à Rouen : le conducteur se cache à l’arrière de sa voiture

SEINE-MARITIME

Un habitant de Mont-Saint-Aignan a été placé en garde à vue mardi soir après un refus d’obtempérer dans les rues de Rouen. Sa voiture, déjà immobilisée administrativement, a fini sa course sur un trottoir.