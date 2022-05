Fécamp : une vingtaine de sapeurs-pompiers mobilisés pour éteindre un feu de garage

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce samedi en début d’après-midi au domicile d’un habitant de Fécamp, rue de la Tour Carrée. Selon les premiers éléments, un incendie s’est déclaré au niveau du garage d’une maison d’habitation de deux étages.



A leur arrivée, vers 14h30, les sapeurs-pompiers ont procédé à une première reconnaissance, une victime pouvant se trouver piégée à l’intérieur.



Le risque de propagation étant très fort, des moyens en conséquence ont été déployés, soit une vingtaine de soldats du feu et six engins.



Plus d’infos à venir