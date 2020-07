Évreux : un perturbateur en état d’ivresse placé en garde à vue pour rébellion

Les policiers ont été appelés à intervenir cette nuit de samedi à dimanche vers 3 heures du main pour des perturbateurs signalés par un riverain de la rue des Cottages, à Évreux (Eure).



Sur place, dans le quartier de la Cavée rouge, l’attention des forces de l’ordre a été attirée par des cris provenant d’une rue voisine où étaient rassemblés quelques individus en état d’ivresse et particulièrement bruyants. Les policiers leur ont demandé quitter les lieux, mais a ce moment-là l’un d’eux s’est rebellé et a frappé un fonctionnaire sans le blesser.



L’agresseur, âgé de 28 ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour ivresse publique manifeste et rébellion.