Evreux : le directeur d'un foyer éducatif insulté et bousculé par deux adolescentes

Il était 22h30 quand un équipage de Police secours a été appelé à se rendre dans ce foyer du quartier de Nétreville. A l'arrivée des policiers, le directeur a expliqué que deux jeunes pensionnaires venaient de commettre des dégradations et l'avaient bousculé et insulté. Plus grave, elles l'ont empoigné par le col et menacé.



Les auteures des faits ont été interpellées à l'extérieur du foyer. Le directeur a déposé une plainte pour outrage, menace et violences sur personne chargée d'une mission de service public.



Les adolescentes ont été invitées à réintégrer le foyer à l'issue de leur audition. Elles sont convoquées pour le 19 octobre prochain devant le délégué du procureur en vue d'une réparation pénale.