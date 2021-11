Évreux. Une valise suspecte abandonnée près du Café des Arts mobilise les démineurs

Une parie de la place du Général-De-Gaulle, dans le centre-ville d’Évreux, a été bouclée par les forces de l’ordre, mercredi 24 novembre, vers 14h45.



La cause ? Une valise suspecte qui avait été abandonnée sur la voie publique, à proximité du Café des Arts, à quelques dizaines de mètres de l’hôtel de ville. Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police municipale et la police nationale, afin d’empêcher toute approche à la fois des riverains et des curieux. La circulation automobile a été bien évidemment coupée.



Comme l’exige la procédure Vigipirate, le service de déminage de la sécurité civile des Yvelines a été sollicité pour procéder à une levée de doute. L’ouverture de la valise a révélé que cette dernière était totalement vide.



Le dispositif de sécurité a été levé à 16h40.