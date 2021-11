Eure : un lycéen roué de coups par deux passagers dans un bus de la ligne Elbeuf - Evreux

Informé des faits, un équipage de police secours s'est rendu sur place et a interpellé les agresseurs, âgés de 18 ans et domiciliés à Val-de-Reuil. Ils ont été placés en garde à vue pour violences volontaires en réunion. La victime a fourni un certificat médical avec sept jours d'interruption totale de travail et a déposé plainte.



Une convocation par officier de police judiciaire a été remise à chacun des agresseurs qui ont été laissés en liberté. Ils seront jugés le 15 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evreux.