Eure : trois hommes intoxiqués par les fumées lors d'un incendie d'appartement aux Andelys

Par précaution, l'immeuble a été évacué et les huit résidents pris en charge par les secours. Trois d'entre eux, des hommes de 22, 26 et 27 ans, légèrement incommodés par les fumées, ont été transportés, en urgence relative, vers le centre hospitalier de Vernon après avoir été examinés par le médecin du SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation). Les cinq autres sont indemnes.



Les trois occupants de l'appartement sinistrés ont été relogés dans la nuit dans leur famille.



Vingt-quatre sapeurs-pompiers issus des centres d'incendie et de secours (CIS) des Andelys, Charleval, Fleury-sur-Andelle, Gaillon, Vernon, Etrépagny et Vernon ont été mobilisés sur les lieux une partie de la nuit.