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Élections municipales 2026 : les taux de participation à 12 heures dans l'Eure et la Seine-Maritime

NORMANDIE



Dimanche 15 Mars 2026 - 12:09





Un bureau de vote à Pacy-sur-Eure - Photo infonormandie
Un bureau de vote à Pacy-sur-Eure - Photo infonormandie
À la mi-journée, les premiers indicateurs de participation pour le 1er tour des élections municipales commencent à tomber. En Normandie, les chiffres publiés par les préfectures de l'Eure et de la Seine-Maritime montrent des situations contrastées.
 
En Seine-Maritime, la mobilisation apparaît légèrement supérieure à celle observée lors du scrutin précédent. À l’inverse, dans l’Eure, la participation à la mi-journée recule nettement par rapport à 2020.

Participation en hausse en Seine-Maritime, recul dans l’Eure

Selon les données communiquées par les services de l’État :

Seine-Maritime : 23,66 % de participation à 12 h
22,74 % à la même heure lors des municipales de 2020.

Eure : 15,30 % de participation à 12 h
18,70 % à midi lors du premier tour de 2020.

Les bureaux de vote restent ouverts jusqu’à 18 heures dans la plupart des communes, avec des fermetures plus tardives dans certaines grandes villes. Les prochains chiffres de participation sont attendus vers 18 heures avant les premiers résultats de la soirée.
 

  À RETENIR   

Taux de participation à 12 h 
Seine-Maritime 23,66 % (22,74 % en 2020)
Eure 15,30 %  (18,70 % en 2020).

Les premiers résultats commune par commune sont attendus à partir de 18 h-19 h, après la fermeture des bureaux et le début du dépouillement.


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