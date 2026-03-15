Élections municipales 2026 : les taux de participation à 12 heures dans l'Eure et la Seine-Maritime

À la mi-journée, les premiers indicateurs de participation pour le 1er tour des élections municipales commencent à tomber. En Normandie, les chiffres publiés par les préfectures de l'Eure et de la Seine-Maritime montrent des situations contrastées.

En Seine-Maritime, la mobilisation apparaît légèrement supérieure à celle observée lors du scrutin précédent. À l’inverse, dans l’Eure, la participation à la mi-journée recule nettement par rapport à 2020.