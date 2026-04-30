Un homme héliporté en urgence absolue après une collision avec un engin agricole à La Houssaye-Béranger

SEINE-MARITIME

Un homme a été grièvement blessé dans un accident impliquant un tracteur et une voiture, ce jeudi après-midi à La Houssaye-Béranger. Désincarcéré, il a été héliporté en urgence absolue vers le CHU.