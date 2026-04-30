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Un homme héliporté en urgence absolue après une collision avec un engin agricole à La Houssaye-Béranger

SEINE-MARITIME


Jeudi 30 Avril 2026 - 18:58

Un homme a été grièvement blessé dans un accident impliquant un tracteur et une voiture, ce jeudi après-midi à La Houssaye-Béranger. Désincarcéré, il a été héliporté en urgence absolue vers le CHU.




Un des occupants du véhicule léger a été désincarcéré par les sapeurs-pompiers. Blessé grièvement, il a été héliporté vers le CHU de Rouen - Illustration © Adobe Stock
Un des occupants du véhicule léger a été désincarcéré par les sapeurs-pompiers. Blessé grièvement, il a été héliporté vers le CHU de Rouen - Illustration © Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce jeudi après-midi sur les lieux d'un accident de la circulation à La Houssaye-Béranger, en Seine-Maritime. La collision, qui s'est produite vers 15h30, a impliqué un engin agricole et une voiture, rue du Bosc-Fol-Enfant.

À leur arrivée, les secours ont porté assistance  à un occupant de la voiture de tourisme coincé dans l’habitacle. L’homme a dû être désincarcéré avant d’être pris en charge en état d’urgence absolue. Il a été héliporté vers le CHU par l’hélicoptère du SAMU.

Circulation interrompue

L’autre occupant du véhicule léger ainsi que le conducteur du tracteur ont été examinés sur place, sans nécessité de transport vers un établissement hospitalier.

Une dizaine de sapeurs-pompiers engagés avec quatre engins ont été mobilisés sur place.
La circulation a été interrompue durant toute la durée de l’intervention afin de permettre l’évacuation de la victime et la sécurisation des lieux.

La gendarmerie, chargée des constatations, a ouvert une enquête afin d'établir les circonstances de l'accident.




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