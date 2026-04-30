Rouen : la Sud III reliée définitivement au pont Flaubert fin juin

Un chantier majeur de circulation touche à sa fin sur la rive gauche de Rouen. Débutés fin 2019, les travaux de construction des accès au pont Flaubert doivent permettre, à partir de la fin juin 2026, de relier directement la voie rapide Sud III au pont dans le sens sud-nord.
Cette nouvelle étape intervient après la mise en service, en avril 2025, du sens d’accès nord-sud. Elle doit compléter un aménagement très attendu pour améliorer les liaisons entre le sud de l’agglomération rouennaise, le pont Flaubert et les grands axes de circulation.
Cette nouvelle étape intervient après la mise en service, en avril 2025, du sens d’accès nord-sud. Elle doit compléter un aménagement très attendu pour améliorer les liaisons entre le sud de l’agglomération rouennaise, le pont Flaubert et les grands axes de circulation.
Un chantier financé par quatre partenaires
L’opération est financée conjointement par l’État, à hauteur de 50 %, la Région Normandie pour 25 %, la Métropole Rouen Normandie pour 15 % et le Département de la Seine-Maritime pour 10 %.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la DREAL, avec une maîtrise d’œuvre confiée à la DIR Nord-Ouest. Une visite du chantier est organisée lundi 4 mai, sous l'égiude du préfet de Seine-Maritime, en présence des partenaires du projet, afin de faire le point sur les dernières étapes avant l’ouverture des accès sud-nord.et de la presse.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la DREAL, avec une maîtrise d’œuvre confiée à la DIR Nord-Ouest. Une visite du chantier est organisée lundi 4 mai, sous l'égiude du préfet de Seine-Maritime, en présence des partenaires du projet, afin de faire le point sur les dernières étapes avant l’ouverture des accès sud-nord.et de la presse.