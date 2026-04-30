Rouen : la Sud III reliée définitivement au pont Flaubert fin juin

L’opération est financée conjointement par l’État, à hauteur de 50 %, la Région Normandie pour 25 %, la Métropole Rouen Normandie pour 15 % et le Département de la Seine-Maritime pour 10 %.



La maîtrise d’ouvrage est assurée par la DREAL, avec une maîtrise d’œuvre confiée à la DIR Nord-Ouest. Une visite du chantier est organisée lundi 4 mai, sous l'égiude du préfet de Seine-Maritime, en présence des partenaires du projet, afin de faire le point sur les dernières étapes avant l’ouverture des accès sud-nord.et de la presse.

