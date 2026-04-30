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Rouen : la Sud III reliée définitivement au pont Flaubert fin juin


Jeudi 30 Avril 2026 - 09:07

Le chantier du raccordement de la voie rapide Sud III au pont Flaubert entre dans sa dernière ligne droite. Après l’ouverture du sens nord-sud en avril 2025, les accès sud-nord doivent être mis en service à partir de la fin juin 2026.




Rouen : la Sud III reliée définitivement au pont Flaubert fin juin
Un chantier majeur de circulation touche à sa fin sur la rive gauche de Rouen. Débutés fin 2019, les travaux de construction des accès au pont Flaubert doivent permettre, à partir de la fin juin 2026, de relier directement la voie rapide Sud III au pont dans le sens sud-nord.

Cette nouvelle étape intervient après la mise en service, en avril 2025, du sens d’accès nord-sud. Elle doit compléter un aménagement très attendu pour améliorer les liaisons entre le sud de l’agglomération rouennaise, le pont Flaubert et les grands axes de circulation.

Un chantier financé par quatre partenaires

L’opération est financée conjointement par l’État, à hauteur de 50 %, la Région Normandie pour 25 %, la Métropole Rouen Normandie pour 15 % et le Département de la Seine-Maritime pour 10 %.

La maîtrise d’ouvrage est assurée par la DREAL, avec une maîtrise d’œuvre confiée à la DIR Nord-Ouest. Une visite du chantier est organisée lundi 4 mai, sous l'égiude du préfet  de Seine-Maritime, en présence des partenaires du projet, afin de faire le point sur les dernières étapes avant l’ouverture des accès sud-nord.et de la presse.
 


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