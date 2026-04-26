Doudeville : une voiture fait plusieurs tonneaux et s’immobilise sur le toit

Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche soir à Doudeville, en Seine-Maritime. Les secours ont été engagés à 22 h 16 après le signalement d’un véhicule léger ayant effectué plusieurs tonneaux rue Auguste-Cave.



À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la voiture se trouvait sur le toit. Une victime était signalée incarcérée à l’intérieur de l’habitacle, tandis qu’une reconnaissance était en cours pour préciser la situation