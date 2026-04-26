Doudeville : une voiture fait plusieurs tonneaux et s’immobilise sur le toit

Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche soir à Doudeville, en Seine-Maritime. Les secours ont été engagés à 22 h 16 après le signalement d’un véhicule léger ayant effectué plusieurs tonneaux rue Auguste-Cave.
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la voiture se trouvait sur le toit. Une victime était signalée incarcérée à l’intérieur de l’habitacle, tandis qu’une reconnaissance était en cours pour préciser la situation
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la voiture se trouvait sur le toit. Une victime était signalée incarcérée à l’intérieur de l’habitacle, tandis qu’une reconnaissance était en cours pour préciser la situation
Désincarcération en cours
Des moyens adaptés ont été déployés sur place avec cinq engins et seize sapeurs-pompiers. Une équipe du SMUR a également été mobilisée.
Les opérations portent sur la prise en charge de la victime et sa désincarcération. Le bilan n’est pas encore établi a cette heure.
P’us d’infos à venir sur infonormandie
Les opérations portent sur la prise en charge de la victime et sa désincarcération. Le bilan n’est pas encore établi a cette heure.
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