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Doudeville : une voiture fait plusieurs tonneaux et s’immobilise sur le toit

SEINE-MARITIME


Dimanche 26 Avril 2026 - 23:16

Une voiture a terminé sa course sur le toit dimanche soir à Doudeville après plusieurs tonneaux. Une victime, restée coincée dans l’habitacle, a été désincarcérée par les secours.




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Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche soir à Doudeville, en Seine-Maritime. Les secours ont été engagés à 22 h 16 après le signalement d’un véhicule léger ayant effectué plusieurs tonneaux rue Auguste-Cave.

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la voiture se trouvait sur le toit. Une victime était signalée incarcérée à l’intérieur de l’habitacle, tandis qu’une reconnaissance était en cours pour préciser la situation

​Désincarcération en cours

Des moyens adaptés ont été déployés sur place avec cinq engins et seize sapeurs-pompiers. Une équipe du SMUR a également été mobilisée.

Les opérations portent sur la prise en charge de la victime et sa désincarcération. Le bilan n’est pas encore établi a cette heure. 

P’us d’infos à venir sur infonormandie 
 



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