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Campneuseville : un adolescent grièvement blessé lors d'une sortie de route en deux-roues

SEINE-MARITIME


Mardi 28 Avril 2026 - 22:46

Un adolescent de 14 ans a été grièvement blessé ce soir à Campneuseville après une sortie de route en deux-roues. Pris en charge par les secours, il a été héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen.




Le jeune homme a été héliporté en urgence absolue par Dragon76 vers le CHU de Rouen - Illustration
Le jeune homme a été héliporté en urgence absolue par Dragon76 vers le CHU de Rouen - Illustration
Un grave accident de la circulation s’est produit ce mardi en début de soirée route de Monchy, à Campneuseville (Seine-Maritime). Un jeune garçon circulant en deux-roues a quitté la chaussée dans des circonstances qui restent à déterminer.

À l’arrivée des secours, la victime présentait des blessures particulièrement sérieuses nécessitant une prise en charge rapide et médicalisée. Un important dispositif a été déployé sur place afin de sécuriser le secteur et assister l’adolescent.

Héliporté vers le CHU de Rouen

Neuf sapeurs-pompiers et trois véhicules de secours routier ont été engagés sur cette intervention, aux côtés de la gendarmerie, de la mairie et de l’hélicoptère Dragon 76.

Après reconnaissance des lieux et balisage de la zone, la victime a été médicalisée par l’équipe héliportée de Dragon76  avant d’être évacuée en urgence absolue vers le CHU de Rouen.

Le blessé, âgé de 14 ans, a été transporté par hélicoptère.




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