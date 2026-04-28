Campneuseville : un adolescent grièvement blessé lors d'une sortie de route en deux-roues

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mardi en début de soirée route de Monchy, à Campneuseville (Seine-Maritime). Un jeune garçon circulant en deux-roues a quitté la chaussée dans des circonstances qui restent à déterminer.
À l’arrivée des secours, la victime présentait des blessures particulièrement sérieuses nécessitant une prise en charge rapide et médicalisée. Un important dispositif a été déployé sur place afin de sécuriser le secteur et assister l’adolescent.
À l’arrivée des secours, la victime présentait des blessures particulièrement sérieuses nécessitant une prise en charge rapide et médicalisée. Un important dispositif a été déployé sur place afin de sécuriser le secteur et assister l’adolescent.
Héliporté vers le CHU de Rouen
Neuf sapeurs-pompiers et trois véhicules de secours routier ont été engagés sur cette intervention, aux côtés de la gendarmerie, de la mairie et de l’hélicoptère Dragon 76.
Après reconnaissance des lieux et balisage de la zone, la victime a été médicalisée par l’équipe héliportée de Dragon76 avant d’être évacuée en urgence absolue vers le CHU de Rouen.
Le blessé, âgé de 14 ans, a été transporté par hélicoptère.
Après reconnaissance des lieux et balisage de la zone, la victime a été médicalisée par l’équipe héliportée de Dragon76 avant d’être évacuée en urgence absolue vers le CHU de Rouen.
Le blessé, âgé de 14 ans, a été transporté par hélicoptère.
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