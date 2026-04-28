Campneuseville : un adolescent grièvement blessé lors d'une sortie de route en deux-roues

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mardi en début de soirée route de Monchy, à Campneuseville (Seine-Maritime). Un jeune garçon circulant en deux-roues a quitté la chaussée dans des circonstances qui restent à déterminer.



À l’arrivée des secours, la victime présentait des blessures particulièrement sérieuses nécessitant une prise en charge rapide et médicalisée. Un important dispositif a été déployé sur place afin de sécuriser le secteur et assister l’adolescent.