Deux blessés graves dans une sortie de route au rallye Cœur de Lion, près de Fleury-sur-Andelle

Deux concurrents du rallye Cœur de Lion ont été grièvement blessés ce dimanche, vers 13 heures, après une sortie de route survenue à hauteur de Bacqueville, dans l’Eure. Le véhicule, engagé dans la 5e édition de l’épreuve, a quitté la chaussée pour une raison encore indéterminée.
La voiture a terminé sa course contre un poteau en béton supportant une ligne électrique de 20 000 volts. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert les deux occupants incarcérés dans l’habitacle : un homme de 36 ans et une femme de 45 ans.
La voiture a terminé sa course contre un poteau en béton supportant une ligne électrique de 20 000 volts. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert les deux occupants incarcérés dans l’habitacle : un homme de 36 ans et une femme de 45 ans.
Deux évacuations médicalisées vers Rouen
Les secours ont procédé à la désincarcération des victimes, avant leur prise en charge par les sapeurs-pompiers et deux équipes du SMUR, venues de Rouen et d’Elbeuf.
La femme, en urgence absolue, a été évacuée médicalisée vers le CHU de Rouen à bord de l’hélicoptère Viking 76. L'homme a également été transporté médicalisé vers le même établissement, par la route.
Au total, quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention. La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de l’accident.
La femme, en urgence absolue, a été évacuée médicalisée vers le CHU de Rouen à bord de l’hélicoptère Viking 76. L'homme a également été transporté médicalisé vers le même établissement, par la route.
Au total, quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention. La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de l’accident.
INFO+
La 5ème édition du Rallye Coeur de Lion est organisée les samedi 25 et 26 Avril 2026 dans le Vexin Normand, entre Vernon, Gaillon, Lyons-la-Forêt et Fleury-sur-Andelle. L'épreuve compte pour la Coupe de France des rallyes asphaltes.
La 5ème édition du Rallye Coeur de Lion est organisée les samedi 25 et 26 Avril 2026 dans le Vexin Normand, entre Vernon, Gaillon, Lyons-la-Forêt et Fleury-sur-Andelle. L'épreuve compte pour la Coupe de France des rallyes asphaltes.