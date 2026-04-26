Connectez-vous S'inscrire

Deux blessés graves dans une sortie de route au rallye Cœur de Lion, près de Fleury-sur-Andelle

EURE


Dimanche 26 Avril 2026 - 18:02

Une voiture engagée dans le rallye Cœur de Lion a violemment percuté un poteau électrique, ce dimanche à Bacqueville, près de Fleury-sur-Andelle. Les deux occupants, grièvement blessés, ont été transportés au CHU de Rouen.




Illustration © motopiaseczno/Pixabay
Illustration © motopiaseczno/Pixabay
Deux concurrents du rallye Cœur de Lion ont été grièvement blessés ce dimanche, vers 13 heures, après une sortie de route survenue à hauteur de Bacqueville, dans l’Eure. Le véhicule, engagé dans la 5e édition de l’épreuve, a quitté la chaussée pour une raison encore indéterminée.

La voiture a terminé sa course contre un poteau en béton supportant une ligne électrique de 20 000 volts. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert les deux occupants incarcérés dans l’habitacle : un homme de 36 ans et une femme de 45 ans.

Deux évacuations médicalisées vers Rouen

Les secours ont procédé à la désincarcération des victimes, avant leur prise en charge par les sapeurs-pompiers et deux équipes du SMUR, venues de Rouen et d’Elbeuf.

La femme, en urgence absolue, a été évacuée médicalisée vers le CHU de Rouen à bord de l’hélicoptère Viking 76. L'homme a également été transporté médicalisé vers le même établissement, par la route.

Au total, quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention. La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de l’accident.

INFO+
La 5ème édition du Rallye Coeur de Lion est organisée les samedi 25 et 26 Avril 2026 dans le Vexin Normand, entre Vernon, Gaillon, Lyons-la-Forêt et Fleury-sur-Andelle. L'épreuve compte pour la Coupe de France des rallyes asphaltes.




FIL INFO

Deux blessés graves dans une sortie de route au rallye Cœur de Lion, près de Fleury-sur-Andelle

26/04/2026

Sainte-Agathe-d’Aliermont : un parapentiste coincé dans un arbre à dix mètres du sol

26/04/2026

Disparition inquiétante : Mathéo, 16 ans, retrouvé « sain et sauf » annonce la gendarmerie du Calvados

26/04/2026

Saint-Aubin-lès-Elbeuf : un feu de moto enfume un immeuble en pleine nuit

26/04/2026

Petit-Couronne : le feu de végétation éteint, les pompiers traquent encore les points chauds

26/04/2026
AUDIO