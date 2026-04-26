Deux blessés graves dans une sortie de route au rallye Cœur de Lion, près de Fleury-sur-Andelle

EURE

Une voiture engagée dans le rallye Cœur de Lion a violemment percuté un poteau électrique, ce dimanche à Bacqueville, près de Fleury-sur-Andelle. Les deux occupants, grièvement blessés, ont été transportés au CHU de Rouen.